Зеленський доручив підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва

0:00 / 0:00

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру розробити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці та забезпечити достатній резерв автобусів.

Це необхідно на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро.

Також уряд опрацьовує резервні транспортні маршрути, збільшення кількості транспорту та зміни в організації дорожнього руху в окремих районах Києва.

Окремо Зеленський повідомив про відновлення електропостачання на Дніпропетровщині. Після російських ударів без світла одночасно залишалися понад 600 тисяч абонентів. Наразі електропостачання поступово відновлюють.

Джерело: Володимир Зеленський.

У столиці вперше вартість проїзду на приватному маршруті сягнула 30 грн. Новий тариф запровадили на маршрутці №503, яка курсує від метро «Червоний хутір» до вулиці Митрополита Шептицького.

Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху Північним мостом. Зміни для водіїв почнуть діяти з 11:00 у п’ятницю, 19 червня, тому водіям рекомендують заздалегідь планувати маршрути.

Через наслідки атак російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Нагадаємо, що у ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали ударів по Києву балістичними ракетами.





Читай нас у