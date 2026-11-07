Зеленський розпорядився підготувати резервні схеми транспортного сполучення у Києві

Після масованої атаки російських терористів на Київ та область 7 листопада президент України Володимир Зеленський дав команду підготувати резервні схеми транспортного сполучення у Києві.



«Були детальні доповіді по викликах для Києва. Доручив МВС України Івану Вигівському разом з усіма необхідними структурами та Київською міською адміністрацією підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві й додатковий транспорт. На сьогодні на міському рівні саме таких резервних схем фактично не існує», — написав Зеленський після селекторної наради з урядовцями та силовиками.

Нагадаємо, що російські терористичні війська вночі 7 листопада вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок нічної атаки пошкоджено дорожнє покриття шляхопроводу, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач.

Через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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