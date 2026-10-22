Зеленський веде переговори з кандидатами на посаду глави КМВА

Президент Володимир Зеленський проводить переговори з потенційними кандидатами на посаду начальника Київської міської військової адміністрації, але поки не визначився з кандидатурою. За його словами, охочих обійняти цю посаду небагато. Глава держави пояснив, що хоче сформувати команду, яка допоможе посилити безпеку столиці та підтримати роботу міського голови.

Президент Володимир Зеленський поки не визначився, хто очолить Київську міську військову адміністрацію. За його словами, він уже проводить переговори з потенційними кандидатами, але знайти людину на цю посаду непросто. Відповідаючи на запитання, чи планує він найближчим часом призначити нового начальника КМВА, Зеленський зазначив, що охочих обійняти цю посаду небагато. «Великого ж бажання ні у кого немає», — сказав президент.

Президент хоче посилити безпеку столиці

Зеленський пояснив, що для нього важливо не просто призначити нового керівника, а сформувати команду, яка зможе ефективно працювати на користь Києва та його жителів. «Побудувати кабінет, який може посилити мера, посилити киян, посилити Київ», — так президент описав своє бачення майбутньої команди.

За його словами, головне завдання влади зараз — посилювати безпеку країни. Для цього потрібні люди, які готові брати на себе відповідальність і працювати над відповідними питаннями. «Ми боремося за безпеку в Україні. Я хочу максимально, щоби були люди, які можуть посилити цю безпеку, щоб вони цим займалися», — наголосив Зеленський.

Отже, остаточного рішення щодо нового начальника КМВА поки немає. Президент продовжує переговори з потенційними кандидатами, а терміни призначення нового керівника наразі не назвав. Про це глава держави повідомив журналістам перед зустріччю з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

У політичних і медійних колах Києва з’явилася інформація про можливе призначення бригадного генерала Дмитра Усова на посаду голови Київської міської військової адміністрації. Водночас ці дані наразі не мають офіційного підтвердження, а серед інших можливих кандидатів також називають керівника Оболонського району Кирила Фесика та очільника Деснянського району, про якого писали столичні медіа.

В Офісі Президента тривають консультації щодо кандидатури нового керівника Київської міської військової адміністрації. Остаточного рішення наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави у четвер, 16 липня.

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