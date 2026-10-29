Жителі Києва пересідають на самокати через перекриття Південного мосту

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У Києві жителі використовують орендні електросамокати та велосипеди, щоб дістатися між станціями метро «Осокорки» та «Видубичі» після перекриття Південного мосту для автомобілів.

Поїздка на самокаті через міст завдовжки близько 4 км займає приблизно 10 хвилин і коштує 60–70 грн.

Пішки цей шлях може тривати до години. Біля мосту також облаштували імпровізовану велопарковку.

Громадська організація «Пасажири Києва» закликала міські служби прибрати сміття на гвинтових сходах і тимчасово змінити огородження, щоб людям із самокатами не доводилося перелазити через високі відбійники.

Після атаки балістичними ракетами у Києві пошкоджено Південний міст і метро.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої.

Російські війська під час останньої атаки на столицю спрямували кілька балістичних ракет у бік Південного мосту. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мости мають значний запас міцності, тому повністю зруйнувати такі споруди непросто. Водночас ремонт пошкодженого дорожнього покриття потребуватиме певного часу.

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