Жителі столичної Оболоні просять Президента обрати керівника району за їх вибором: люди втомились від влади зверху

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Тривалий час без повноцінного керівництва залишається один з найбільших районів Києва — Оболонський. Мешканці району намагаються звернути на це увагу президента України Володимира Зеленського та запропонували своїх кандидатів на цю посаду.



Мешканці району пропонують провести відкрите громадське рейтингове голосування за кандидатів на посаду голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.

«Йдеться не про заміну передбаченої законом процедури призначення. За чинним законодавством голови місцевих державних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Тому результати такого громадського голосування матимуть консультативний характер. Але саме з цього може розпочатися ширша громадська ініціатива щодо змін у законодавстві: створення прозорого механізму, за якого думка мешканців району враховуватиметься ще до ухвалення кадрового рішення», — йдеться в ініціативі.

Громадське голосування за кандидатів на главу РДА Оболонського району Києва розпочалося у Фейсбуці.

Пропонується вибрати серед таких кандидатур:

Олександр Кучерявий Олексій Шевчук Ганна Свириденко Гліб Антоненко Мар’яна Безугла Богдан Чорній Євген Кузьменко Кирило Фесик Анабелла Моріна Людмила Сагайдак

Також запропоновано надати інших кандидатів.

«За результатами можна сформувати відкритий рейтинг довіри мешканців і визначити людей, яких сама громада вважає гідними представляти район», — зазначають ініціатори голосування.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський звільнив Кирила Фесика з посади голови Оболонської районної державної адміністрації Києва. Відповідне розпорядження оприлюднили 20 серпня 2026 року на сайті глави держави, а сам Фесик подав заяву про звільнення.

У серпні цього року мер Києва Віталій Кличко звернувся до Прем’єр-міністра України з пропозицією розпочати дисциплінарне провадження щодо голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова та розглянути питання про його звільнення.

Поліція відкрила проти Бахматова кримінальне провадження.

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