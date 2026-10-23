Жовтень б’є рекорди: на Київщині зафіксували аномальне тепло
22 жовтня в Баришівці, Фастові та Чорнобилі зафіксували рекордно високі мінімальні температури повітря для цієї дати.
У Баришівці температура становила +9,6°C, у Фастові — +10,7°C, а в Чорнобилі — +9,7°C. Усі три показники перевищили попередні рекорди минулих років.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Попри перші нічні заморозки та мокрий сніг у Карпатах, у деяких регіонах України середні температури в жовтні перевищують кліматичну норму на 5°C. Найближчим часом синоптики також прогнозують більше сонячних днів.
Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.
Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.