Жовтень б’є рекорди: на Київщині зафіксували аномальне тепло

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22 жовтня в Баришівці, Фастові та Чорнобилі зафіксували рекордно високі мінімальні температури повітря для цієї дати.

У Баришівці температура становила +9,6°C, у Фастові — +10,7°C, а в Чорнобилі — +9,7°C. Усі три показники перевищили попередні рекорди минулих років.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Попри перші нічні заморозки та мокрий сніг у Карпатах, у деяких регіонах України середні температури в жовтні перевищують кліматичну норму на 5°C. Найближчим часом синоптики також прогнозують більше сонячних днів.

Синоптики попередили Київ та область про небезпечну погоду.

Нагадаємо, що найближчими днями дощова погода збережеться в більшості областей України. На покращення погодних умов, за прогнозом синоптика, можна розраховувати лише наступного тижня.

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