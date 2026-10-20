Дослідники виявили молекулярні та структурні зміни у смакових бруньках людей, які понад рік після перенесеного COVID-19 мали порушення смаку. Як повідомляє ScienceDaily, результати роботи опублікували в журналі Chemical Senses.

Які смаки постраждали

Науковці з Університету Колорадо Аншутц і двох шведських університетів обстежили 28 людей, у яких проблеми зі смаком зберігалися більш як рік після інфікування. Жодного з учасників не госпіталізували через COVID-19.

У восьми з 28 учасників тестування показало виразно аномальні показники смаку. Ще 11 людей повідомили, що їм важко розпізнавати окремі смаки — передусім солодкий, гіркий та умамі. Умамі — це смак, характерний, зокрема, для грибів і бульйону. Водночас здатність відчувати солоне та кисле в учасників загалом залишалася переважно не порушеною.

Порушення сигналу в клітинах

Дослідники відібрали невеликі зразки тканин смакових бруньок у 20 учасників. Вони виявили знижений рівень матричної РНК, пов’язаної з виробленням білка PLCβ2. Цей білок підсилює сигнали, що виникають, коли язик розпізнає солодкий, гіркий смак та умамі, перед передаванням інформації до мозку.

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Клітини, що відповідають за солоний і кислий смаки, використовують інші механізми передавання сигналів, не залежні від PLCβ2. На думку авторів, це може пояснювати, чому ці відчуття в частини учасників зберігалися.

Зміни у структурі смакових бруньок

Мікроскопічне дослідження також показало, що в частини учасників порушувалася фізична організація клітин у смакових бруньках. В інших вони мали нормальний вигляд. Автори вважають, що стійкі порушення смаку можуть бути пов’язані одночасно зі змінами молекулярних сигналів і структури цих клітин.

За нормальних умов клітини смакових бруньок оновлюються приблизно кожні два-чотири тижні. Проте дослідники зафіксували ознаки того, що процеси, необхідні для нормального передавання смакових сигналів, у деяких людей можуть залишатися порушеними значно довше. Науковці ще мають з’ясувати, чи здатні ці зміни з часом нормалізуватися та чи допоможуть методи, спрямовані на відновлення нормальної передачі смакових сигналів.

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