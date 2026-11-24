24 листопада учасниці конкурсу «Міс Всесвіт-2026» представили на сцені національні костюми. У дефіле взяли участь 116 конкурсанток, які показали вбрання, натхненне природою, історією, мистецтвом і культурою своїх країн. Серед образів були казковий троль із Норвегії, рожеве фламінго з Мексики, морський коник із Майотти та костюми з важливими суспільними посланнями.

Дефіле національних костюмів стало однією з найяскравіших частин «Міс Всесвіт-2026». Учасниці не просто демонстрували незвичайні сценічні вбрання, а й розповідали через них про свої країни. Одні звернулися до національних символів і природи, інші — до історії та культурної спадщини. Деякі конкурсантки використали свої образи, щоб привернути увагу до важливих суспільних тем.

Троль із Норвегії

Представниця Норвегії Абелоне Смедсруд обрала образ казкового троля. Так вона вирішила нагадати про те, що її країну часто називають «країною тролів».

Дизайнери створили масивну конструкцію, яка нагадує деревне коріння. Її доповнили ніжними червоними квітами. Завдяки незвичайній формі костюм вийшов схожим на персонажа з норвезьких казок.

«Зоряна ніч» Нідерландів

Мелісса Боттема, яка представляє Нідерланди, вийшла на сцену в костюмі, натхненному картиною Вінсента ван Гога «Зоряна ніч».

Цим образом конкурсантка вирішила вшанувати внесок своєї країни у світову культуру. Знаменита робота художника стала основою для сценічного вбрання, яке нагадувало про одну з найвідоміших картин у світі.

Феміністичний образ США

Представниця США Джастус Келлі обрала костюм із виразним посланням. Він присвячений історії боротьби американських жінок за рівні права, подоланню суспільних бар'єрів і змінам у конкурсах краси.

Особливу увагу привертало віяло, зроблене з газетних шпальт. На них розмістили знакові заголовки, зокрема «Жінки здобули право голосу!» та «Афроамериканка перемагає в конкурсі краси!». Таким чином конкурсантка нагадала про важливі етапи боротьби жінок за свої права та можливості.

Колючий лангуст із Теркс і Кайкос

Селена Грант із островів Теркс і Кайкос представила образ карибського колючого лангуста. Костюм отримав назву «Королева припливу».

Так учасниця віддала шану ракоподібним, які мають велике значення для економіки та рибальської культури островів. Лангуст також є одним із природних символів цієї території.

Квітковий образ Пуерто-Рико

Дженніфер Баррето, яка представляє Пуерто-Рико, з'явилася на сцені в зеленому боді, оздобленому коштовним камінням. Її образ доповнювали великі рожеві помпони, блискуче листя, довга рожева пір'яна шлейка та незвичайний головний убір із колючими елементами.

Костюм привертав увагу насамперед завдяки великій кількості деталей і яскравому поєднанню кольорів.

Фольклорний образ Киргизстану

Представниця Киргизстану Медіна Ермекова звернулася до національного фольклору. Основою її образу став Бугу Ене — відомий персонаж киргизької культури.

Костюм доповнював незвичайний головний убір із ріжками, усередині яких була прихована люлька. Вона гармоніювала з кремовою тканиною бальної сукні. Також образ прикрашала прозора мерехтлива вуаль, яка поєднувалася з рукавами вбрання.

Гуарана з Бразилії

Марселла Козінскі, представниця Бразилії, обрала костюм, натхненний гуараною — плодом рослини, що росте в Амазонії.

Вбрання прикрасили понад 40 тисяч кристалів. Вони виблискували під час виходу конкурсантки на сцену. Для створення костюма використали й незвичайні матеріали: листя зробили з ПЕТ-пляшок, а плоди, що звисали з талії учасниці, надрукували на 3D-принтері та розфарбували вручну.

Метелик із Кайманових островів

Джуліана Майєрс, яка представляє Кайманові острови, обрала образ метелика-махаона. Цей вид метеликів мешкає на островах і став натхненням для національного костюма.

Вбрання доповнювали зелена спідниця з яскравими червоними, жовтими, фіолетовими та білими квітами, квітковий головний убір і масивне блискуче намисто.

«Богиня золотих тропіків» із Коста-Рики

Маріале Акоста представила костюм, присвячений природному багатству Коста-Рики. Головною деталлю стала велика конструкція на спині у формі гуарії моради — національної квітки країни.

Плечі конкурсантки прикрашала велика золота жаба з червоними очима. Образ доповнювали сукня лісово-зеленого кольору та корона.

«Пані Свобода» з Куби

Мія Діо представила костюм під назвою La Dama de la Libertad, що перекладається як «Пані Свобода». У ньому поєднали історичні події та символи мирного протесту. Образ присвячений руху «Жінки в білому», який виник на Кубі у 2003 році. Його заснували дружини та родички 75 дисидентів, ув'язнених владою. За словами конкурсантки, цих людей позбавили волі через мирне використання права на свободу слова та думки. Їхні дружини, матері та інші члени родин одягали біле вбрання, брали із собою гладіолуси й виходили на мирні марші. Так вони вимагали звільнити ув'язнених.

На задній частині костюма Мія Діо розмістила портрети всіх 75 в'язнів. Композицію доповнили десятки білих гладіолусів, які, за поясненням учасниці, символізують мирний опір.

Національна квітка Кюрасао

Біанті Роєр-Гомпертс присвятила свій костюм національній квітці Кюрасао та одній із найвідоміших будівель країни. Вбрання прикрашали численні яскраво-жовті квіти дерева кібрахача. Їхні пелюстки рухалися разом із конкурсанткою під час проходу сценою.

Ліф костюма виконали в зелених і білих кольорах. Вони символізують відтінки будівлі Національного архіву Кюрасао.

Лебеді та зимова Данія

Представниця Данії Фі Роуз Ліндегаард обрала костюм, який поєднав два символи — національного птаха країни та скандинавську зиму.

Особливою деталлю стала спинка вбрання, оформлена у вигляді сніжинки. Так конкурсантка передала атмосферу зимової Данії та звернулася до природних символів своєї країни.

Давня Олімпія у виконанні Греції

Олівія Васілопулос присвятила національний костюм Стародавній Олімпії — місцю, яке вважають колискою Олімпійських ігор.

На сцену конкурсантка вийшла в обладунках, натхненних давньогрецькими воїнами, які першими брали участь в Олімпійських іграх. Золотий ансамбль доповнювали синя накидка, вінок і відомий олімпійський факел.

Театр кабукі з Японії

Саюкі Іто представила костюм, присвячений традиційному японському театральному мистецтву. Його основою став Рендзісі — різновид танцю кабукі.

Конкурсантка одягла кремове кімоно з яскравими червоними деталями. Образ доповнював традиційний грим, характерний для театру кабукі, та довгий хвіст із червоними й білими прожилками.

«Острів морських коників» Майотти

Представниця Майотти Маева Тумбу Дані створила сценічний образ, присвячений головному острову цієї території — Гранд-Тер.

Головним мотивом костюма став морський коник. Саме він визначив ідею вбрання та його зв'язок із природою острова.

Рожеве фламінго з Мексики

Марія Варгас, яка представляє Мексику, обрала образ рожевого фламінго. Натхненням для нього став півострів Юкатан, де цих птахів можна побачити в природному середовищі.

Основою вбрання став блискучий боді, який задавав тон усьому рожевому ансамблю. Найбільше уваги привертала масивна конструкція з пір'я на спині. Воно утворювало велике коло, а над кожним плечем розташовувалася об'ємна тривимірна голова фламінго.

Квітка морівіві з Пуерто-Рико

Ще один образ Дженніфер Баррето був натхненний квіткою морівіві — рослиною, яку в Пуерто-Рико вважають символом стійкості. Її особливість у тому, що вона складає листя, коли відчуває зовнішній вплив. Конкурсантка вирішила передати цю властивість через сценічне вбрання. Рожева квітка стала основою великого головного убору, а зелений блискучий боді нагадував стебло рослини. Зі спинної конструкції виступали листя та додаткові квіти, які створювали об'ємну композицію.

Раніше стало відомо, що представниця України Анна Ніконова обрала для «Міс Всесвіт-2026» національний костюм «Золота пектораль». Його створили під враженням від відомої скіфської прикраси, яку знайшли у 1971 році в кургані Товста Могила.

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