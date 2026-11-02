17-річна донька переможця Голосу країни підкорила всіх чотирьох суддів шоу

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17-річна Ганна Клименко, донька переможця сьомого сезону шоу «Голос країни» та священника УПЦ Олександра Клименка, взяла участь у 14-му сезоні проєкту. Виступ дівчини настільки вразив суддів, що до неї розвернулися всі четверо тренерів.

Ганна Клименко розпочала свій шлях на пісенних конкурсах з дитинства. Після перемоги батька на «Голосі країни» вісім років тому дівчина взяла участь у четвертому сезоні шоу «Голос. Діти», де заспівала композицію «Рідний край» на сліпих прослуховуваннях. Тоді до дівчинки не повернулися судді, що її засмутило та водночас надихнуло.

Цього сезону 17-річна Ганна Клименко пройшла кастинг та знову вийшла на сцену «Голосу». Дівчина виконала одну з нових пісень артистки Злати Огнєвіч «One Day». Першим до учасниці повернувся Артем Пивоваров, на останніх секундах розвернули свої крісла Тіна Кароль, Наталя Могилевська, а згодом і Дмитро Монатік. Дівчина зізналася, що обрати команду зіркового наставника. Зрештою Ганна Клименко обрала команду Дмитра Монатіка.

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Олександр Клименко також відреагував на виступ доньки у своєму блозі в соцмережах та висловив свою гордість. «Донька на Голос Країни повернула всі чотири крісла і їй, як і мені десять років тому, довелося обирати. А це чи не найтяжче в ту мить. Попереду цікава робота з дуже талановитим тренером. Дай їм Бог стати гарною командою і разом створити композиції, гідні нашого часу», – написав він.

Зазначимо, Олександр Клименко пройшов до «Голосу країни» з піснею «Материнська любов» Миколи Мозгового. Священник потрапив до команди Тіни Кароль, яка повернулася до нього останньою. Він здобув перемогу у фіналі.

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Олена Світлицька відповіла на критику виступу на Голосі країни.

Голос країни-14 оголосив четвертого тренера.

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