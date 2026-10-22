39-й Токійський кінофестиваль відкриє фільм Сукіякі — The Japan Times

У Токіо, Японія, 26 жовтня розпочнеться 39-й Токійський міжнародний кінофестиваль, який триватиме до 4 листопада. Фестиваль відкриє стрічка «Сукіякі» режисера Такахіси Дзедзе, повідомляє The Japan Times.

Відкриття та центральний показ

«Сукіякі» натхненний однойменною піснею Кю Сакамото, яка стала світовим хітом у 1963 році. Фільм розповідає не лише про самого співака, роль якого виконав Тайґа Накано, а й про композитора Хатідая Накамуру у виконанні Дзюніті Окади та автора тексту Рокусyке Ея, якого зіграв Торі Мацузака.

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Ще одним із двох найбільших японських фільмів цьогорічного TIFF стане «Ґодзілла мінус нуль» режисера Такасі Ямадзакі. Його центральний показ заплановано на 1 листопада.

Японське кіно в програмі

Токійський міжнародний кінофестиваль традиційно представляє японський кінематограф — від класичних робіт майстрів золотого віку до незалежних стрічок режисерів-початківців. У матеріалі також згадано японсько-тайванський фільм «Колискова канарки» режисера Акіри Ікеди. У стрічці знялися Кіміко Йо, тайванський актор Лю Куань-тін і японський актор Джо Одаґірі.

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