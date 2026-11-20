15 листопада у Києві відбувся фінал другого сезону музичного фестивалю-конкурсу SODA MUSIC FEST 2.0. У фінал пройшли 54 фіналісти, 3000 доларів – здобула співачка KOLODI.



Фестиваль проходив у два етапи. Перший тур відбувся онлайн, де журі оцінювало відеозаявки конкурсантів. За його результатами 54 молоді артисти пройшли до офлайн-фіналу, який відбувся у X LOUNGE RESTAURANT на київському Подолі.



Попри зростання масштабу, фестиваль зберіг камерну атмосферу, яка припала до душі учасникам першого сезону. Особливістю SODA MUSIC FEST залишається комплексне оцінювання артистів та персональний зворотний зв’язок від експертів музичної індустрії.

KOLODI – володарка Гран-прі другого сезону



Головну нагороду SODA MUSIC FEST 2.0 здобула співачка KOLODI. Переможниця отримала грант еквівалентом 3000 доларів від лейблу SODA MUSIC на створення авторського синглу, професійний звукозапис, mood-video, офіційний реліз і просування пісні.

Додатковий подарунок для артистки підготував креативний партнер фестивалю LIENSHYN PRODUCTION.

Засновник фестивалю, співак і музичний продюсер TOM SODA, зізнався, що фінальний день став для нього особливо емоційним:

«Я не спав цілу добу перед фестивалем, адже до останнього готував призову пісню дуету DVÓE до прем’єри. Зізнаюся, це було непросто, але атмосфера фестивалю, виступи учасників та їхня неймовірна енергетика зарядили мене настільки, що я протримався до самого фіналу!

А коли оголосили володарку Гран-прі, я був неймовірно щасливий! Я давно мріяв попрацювати з KOLODI, тому дуже вдячний журі за цей вибір. Попереду на нас чекає цікава творча робота, і я вже з нетерпінням хочу за неї взятися.

Для мене SODA MUSIC FEST – це насамперед можливість допомогти талановитим артистам зробити наступний крок у своїй кар’єрі. І найприємніше – бачити, як ці можливості перетворюються на реальні результати».



Прем’єра призової пісні переможців першого сезону



Особливою подією вечора стала прем’єра пісні «Двоє» у виконанні дуету DVÓE – володарів Гран-прі першого SODA MUSIC FEST.

Композицію створено за підтримки лейблу SODA MUSIC у межах призового пакета першого сезону. Артисти вперше представили її наживо на сцені фестивалю.

Попереду в дуету зйомка відео та офіційний реліз пісні на всіх музичних платформах.



Журі, ведучі та спеціальні гості



Виступи фіналістів оцінювали п’ятеро представників музичної індустрії:

Сергій Лазановський – співак, актор, переможець 11-го сезону «Голосу країни».

Оксана Соловйова – концертна директорка, експертка з розвитку артистів.

Євгенія Пахомова – співачка, аранжувальниця, кандидатка мистецтвознавства та викладачка вокалу.

Євген Гончаренко – хореограф-постановник, танцівник і педагог.

Діма ОТАКОТ – музичний оглядач та співак.

Експерти оцінювали не лише вокальну майстерність учасників, а й артистизм, харизму, сценічну подачу, індивідуальність та перспективи розвитку виконавців.

Ведучими другого сезону стали Катя Сташко – радіоведуча Люкс ФМ та співзасновниця napovtori.production, і Єгор Ющик – ведучий заходів та засновник івент-агенції YUSHYK.EVENT.

Співорганізатором фестивалю та, за традицією, запрошеним музичним гостем став співак MELNIK, який також виступив на сцені SODA MUSIC FEST 2.0.

Другий сезон SODA MUSIC FEST підтримали X LOUNGE RESTAURANT, LIENSHYN PRODUCTION, МУЗВАР, UA.NEWS, G-WATER, ADVANCE GREEN SCHOOL, PRODIS MEDIA, BE CRAFT, SOLOVIOV CONCERT AGENCY та EUROVOX.

SODA MUSIC FEST – таланти створюють велику музику!

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