0:00 / 0:00

9 жовтня 2026 року Джону Леннону виповнилося б 86 років. Більшість знає його як ідеаліста в білому костюмі, який закликав людство відмовитися від приватної власності. Але за рядками пісні Imagine стояла зовсім інша людина. Леннон був мільйонером із дивними звичками, любив дорогі речі, вкладав гроші у несподівані активи та постійно судився з корпораціями.

Його життя розбиває міф про безкорисливих хіпі. Джон купував безлюдні острови, воював за авторські права і водночас дозволяв дружині спускати мільйони на ферми з племінною худобою. Коли Леннон загинув у 1980 році, здавалося, що історія закінчилася. Насправді ж саме тоді почався його найбільший бізнес.

Йоко Оно перетворила ім'я чоловіка на бездоганну комерційну машину. Сьогодні його пісні, малюнки та навіть форма окулярів щороку приносять спадкоємцям десятки мільйонів доларів. Музикант заробляє більше за багатьох живих поп-зірок завдяки стримінгу, старим судовим угодам і штучному інтелекту.

UA.News розповідає, як Леннон спускав перші шалені гонорари The Beatles, чому Майкл Джексон перехопив його пісні, як бітли вибили пів мільярда доларів у Стіва Джобса та скільки посмертна імперія приносить сьогодні.

Пачки доларів у піаніно та жовтий Rolls-Royce: як Леннон спускав перші гонорари

На початку 1960-х шалені гроші звалилися на The Beatles раптово. Музиканти поняття не мали, як працює банківська система. Гонорари за перші стадіонні виступи привозили у звичайних шкіряних валізах та паперових пакетах. Леннон просто розкладав товсті пачки купюр по кишенях пальта, а решту складав усередину домашнього піаніно.

Коли грошей стало надто багато, Джон почав витрачати їх без жодного плану. У 1965 році він купив чорний лімузин Rolls-Royce Phantom V. Автомобіль здався йому занадто нудним для рок-зірки. Джон віддав його в майстерню JP Fallon, заплатив 1 000 фунтів і наказав перефарбувати кузов у яскраво-жовтий колір. Замість заднього дивана всередині поставили двоспальне ліжко, холодильник, телевізор і телефон.

Британська публіка була шокована. У центрі Лондона літня аристократка навіть накинулася на машину з парасолькою і кричала Леннону, що він зганьбив національний символ. Проте це дивацтво стало геніальною інвестицією. У червні 1985 року автівку продали на аукціоні Sotheby's за шалені 2,29 мільйона доларів.

У 1967 році Джон побачив оголошення про продаж безлюдного острова Дорініш біля берегів Ірландії. Він віддав за нього 1 700 фунтів, навіть не оглянувши землю. Спочатку музикант хотів побудувати там схованку від фанатів.

Потім передумав і безкоштовно пустив туди жити комуну хіпі. Острів так і не приніс жодної копійки, але чудово ілюстрував стиль Леннона: діяти на емоціях і не рахувати витрати.

Шуби в холодильнику та корови за $6 мільйонів

У хіті Imagine Джон співав рядки «Imagine no possessions» («Уявіть, що немає власності»). Але в реальному житті він володів величезними статками. Разом із дружиною, Йоко Оно, вони скупили п'ять окремих квартир у престижному нью-йоркському будинку «Дакота». В одній квартирі подружжя жило, у другій облаштувало офіс, у третій приймало гостей, а четверту відвели спеціально під шуби Йоко. Там навіть встановили холодильні установки, щоб хутро не псувалося.

У 1975 році, після народження сина Шона, Леннон офіційно заявив, що йде на пенсію. Він сидів удома, пік хліб і гуляв із дитиною Центральним парком. Усі фінансові справи перейшли до Йоко Оно. На відміну від чоловіка, вона чудово розуміла ціну грошам, адже виросла в родині великих японських банкірів. Вона найняла бухгалтерів, юристів і взялася множити капітал.

Найнесподіванішим рішенням Йоко стали інвестиції в сільське господарство. Вона витратила близько 6 мільйонів доларів на купівлю земель і породистих корів голштинської породи в штатах Нью-Йорк і Делавер. Сім'я рок-кумира несподівано стала одним із найвідоміших американських розплідників великої рогатої худоби.

План спрацював блискуче. У 1980 році їхню елітну корову на прізвисько Sexing Rag Apple Star продали на фермерському аукціоні за рекордні 265 тисяч доларів. Джон тоді щиро сміявся: «Тільки моя Йоко може поїхати в село і підняти цілий статок на коровах». До осені 1980 року активи родини перевищували 200 мільйонів доларів. Леннон міг більше ніколи в житті не брати в руки гітару.

Майкл Джексон перехопив пісні The Beatles за $47,5 млн

Головною фінансовою травмою для The Beatles стала втрата прав на власні пісні. Ще у 1963 році менеджер Браян Епштейн домовився з видавцем Діком Джеймсом і створив компанію Northern Songs. Музиканти були молодими хлопцями й не вникали в документи. У результаті Леннон і Маккартні отримали лише по 20% акцій, а решту контролювали видавець та менеджер.

Щоб зменшити драконівські британські податки, компанію у 1965 році вивели на біржу. Податки дійсно впали, але частки Джона і Пола скоротилися до 15%. У 1969 році видавець Дік Джеймс за спиною музикантів продав увесь свій пакет компанії ATV Music медіамагната Лью Ґрейда за 1,5 мільйона фунтів. Бітли намагалися викупити акції назад, але посварилися між собою і програли. Їм довелося продати свої залишки за 3,5 мільйона фунтів.

Далі сталася анекдотична історія. На початку 1980-х Пол Маккартні подружився з Майклом Джексоном і записав із ним кілька дуетів. За обідом Пол вирішив навчити молодого колегу бізнесу. Він дістав блокнот і показав список куплених ним видавничих прав на пісні Бадді Голлі. Маккартні пояснив: «Справжні гроші крутяться не в концертах, а у видавничих правах». Джексон запам'ятав це на все життя.

У 1984 році каталог The Beatles виставили на продаж за 40 мільйонів доларів. Маккартні хотів придбати його разом із Йоко Оно, розділивши витрати навпіл, але та порахувала суму невиправдано високою. Поки автори сперечалися, права перехопив Майкл Джексон, запропонувавши 47,5 мільйона доларів.

Пол образився на такий крок і розірвав стосунки зі співаком. Проте спадщина Леннона від цього не постраждала: законні 50% авторських відрахувань продовжували надходити родині Джона. Пізніше Джексон перепродав половину бізнесу Sony за 95 мільйонів доларів. Сам же Маккартні зміг домовитися про повернення частини американських прав лише у 2017 році.

Війна двох яблук: як The Beatles змусили Стіва Джобса заплатити пів мільярда

Ще одна велика судова драма пов'язана з корпорацією Apple. У 1968 році бітли заснували власну компанію Apple Corps і обрали логотипом зелене яблуко. Вони мріяли продавати платівки, одяг та електроніку. Проєкт швидко збанкрутував через крадіжки й хаос в офісі, але сама торговельна марка залишилася за музикантами.

Коли у 1976 році Стів Джобс і Стів Возняк запустили комп'ютерну фірму Apple Computer, юристи The Beatles одразу пішли до суду. Сторони вперше уклали мир у 1981 році: Джобс заплатив 80 тисяч доларів і пообіцяв, що його комп'ютери ніколи не торкатимуться музики.

Але техніка швидко розвивалася. Наприкінці 1980-х комп'ютери Mac навчилися записувати й відтворювати звук. Бітли знову подали позов і у 1991 році вибили з Джобса вже 26,5 мільйона доларів. Справжня буря почалася на початку 2000-х, коли з'явилися кишеньковий плеєр iPod та сервіс цифрової музики iTunes. Музиканти звинуватили компанію Apple у відкритому порушенні старих угод.

Тяганина тривала роками. Лише в лютому 2007 року Стів Джобс вирішив закрити питання назавжди. Apple Inc. викупила всі права на назву й логотип. За оцінками ринку, компанія Джобса заплатила бітлам близько 500 мільйонів доларів, дозволивши музичному лейблу користуватися знаком і далі.

Цей договір примирив сторони. У листопаді 2010 року Стів Джобс тріумфально презентував дискографію The Beatles в iTunes. Лише за перші сім днів користувачі розкупили 2 мільйони треків і 450 тисяч альбомів. Спадкоємці Джона Леннона отримали від цієї прем'єри десятки мільйонів доларів чистого прибутку.

Битва за спадок і аукціони Джуліана Леннона

Попри публічні розмови про загальну любов, у родині Леннона вирували жорстокі фінансові конфлікти. Свій заповіт Джон склав у 1979 році. Увесь капітал, права на музику та нерухомість він записав на Йоко Оно та їхнього сина Шона. А старшого сина Джуліана, народженого у шлюбі з першою дружиною Синтією, взагалі не згадав у документі.

Джуліану дістався лише трастовий фонд на 100 тисяч фунтів стерлінгів і скромна допомога на навчання. Хлопець дивився, як після смерті батька альбоми продаються мільйонними накладами, а його родина не отримує нічого. Джуліан найняв адвокатів і почав тривалу судову війну проти мачухи.

Справа тягнулася майже 16 років. Суд закінчився мировою угодою лише в 1996 році. Розмір виплати офіційно не розголошували, але британські журналісти дізналися, що Йоко погодилася виплатити пасинку від 20 до 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Найсумніше, що після смерті Джона Йоко не віддала синові жодної пам'ятної речі батька. Щоб зібрати хоч щось, Джуліан пішов на публічні аукціони. Він витратив значну частину відсуджених грошей на купівлю батьківських рукописів і листівок.

Золота жила після смерті: як пісні Леннона заробляють на стримінгу та штучному інтелекті

Вбивство Леннона у грудні 1980 року біля будинку «Дакота» підняло продажі його музики до небес. Альбом Double Fantasy, який щойно вийшов, одразу розійшовся накладом понад 8 мільйонів копій. Йоко Оно оперативно оформила авторські права на підпис чоловіка, його автопортрети та круглі окуляри.

Сьогодні бренд John Lennon залишається стабільною фабрикою грошей. У рейтингу найбагатших померлих зірок за 2025 рік Forbes підрахував, що спадщина Леннона принесла його спадкоємцям 12 мільйонів доларів.

Гроші капають звідусіль. Німецька компанія Montblanc випускає дорогі ручки з ім'ям музиканта, швейцарський бренд Raymond Weil продає лімітовані годинники, а пісня Imagine звучить на відкритті кожної Олімпіади за чималі ліцензійні відрахування.

Останній гучний заробіток забезпечив штучний інтелект. У листопаді 2023 року The Beatles випустили трек Now and Then, який охрестили фінальною піснею гурту. Композицію зібрали зі старого касетного демо-запису, який Джон награв удома наприкінці 1970-х. Нейромережа режисера Пітера Джексона витягла глухий голос Леннона й очистила його до ідеального студійного стану. Пісня очолила британський хіт-парад через 54 роки після першого тріумфу четвірки, принісши мільйони нових прослуховувань на стримінгових сервісах.

Історія Джона Леннона показала: бунтарство та капіталізм можуть чудово ладнати між собою. Джон щиро виступав проти воєн, повертав королівські ордени та кепкував з англійських аристократів. Але саме цей образ чесного бунтаря зробив його бренд безсмертним на ринку.

Комерційні провали 1960-х навчили його спадкоємців жорсткої дисципліни. Йоко Оно не повторила старих помилок. Вона захистила кожен рядок, кожен малюнок і кожну секунду запису чоловіка, побудувавши непохитний траст із захищеними авторськими правами.

У день свого 86-річчя Джон Леннон залишається рідкісним автором, чия спадщина не знецінюється з роками. Його пісні продовжують приносити мільйони не тому, що їх нав'язують маркетологи, а тому, що щирий талант і бунтівна свобода залишаються найдефіцитнішим товаром у світі.

Читай нас у