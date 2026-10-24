89-річна Ада Роговцева стала моделлю українського бренду CHER'17 та приміряла елегантні образи

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89-річна актриса театру та кіно Ада Роговцева знялася в рекламній кампанії українського бренду одягу CHER'17. Зірка приміряла кілька стильних образів, продемонструвавши різні варіанти елегантного гардероба.

Для фотосесії Роговцевій підібрали вбрання, у якому поєдналися класика, сучасні тренди та виразні аксесуари.

В одному з образів актриса постала в класичному total black: оверсайз-піджаку, широких штанах і чорній водолазці. Акцентом став масивний золотий ланцюг у формі лаврового листя на шиї. Завершили ансамбль лаконічні шкіряні мюлі без задника.

Ще один образ Ади Роговцевої складався з білосніжної блузи складного крою з акцентним бантом і великого намиста з білих та золотих елементів. Вбрання доповнили сірі штани в тонку смужку.

Актриса також позувала в затишному бежевому пальті, головною деталлю якого стала масивна срібна каблучка у формі троянди. В іншому ансамблі Роговцева постала в небесно-блакитній сорочці та білих штанах-палаццо — поєднанні, яке має невимушений, але шляхетний вигляд.

У бренді наголосили, що під час роботи над кампанією прагнули передати різні грані особистості актриси та підкреслити красу, яка не обмежується зовнішністю.

«Розкіш бути собою. У будь-якому віці, у будь-яких обставинах, на кожному етапі життя. Для зйомки з Адою Миколаївною ми підібрали образи CHER'17, у яких хотілося передати різні грані її особистості. Ада Миколаївна для нас — приклад, чия краса виходить далеко за межі зовнішнього. У її погляді, словах і присутності — досвід, гідність і любов до життя», — йдеться в дописі бренду.

Фотосесія показала, як Ада Роговцева поєднує класичну елегантність із сучасними модними акцентами.

На фотосесії Роговцева приміряла кілька стильних образів.

Нагадаємо, народна артистка України Ада Роговцева 16 липня відзначила своє 89-річчя на сцені. У день народження акторка зіграє у виставі «Будьте як вдома» в Міжнародному центрі культури і мистецтв (Жовтневому палаці) в Києві.

Народна артистка України Ада Роговцева поділилася новинами про своє здоров’я. Через хворобу їй довелося переносити вистави у кількох містах, а в особистому блозі акторка зізналася, що весь початок 2026 року був складним.

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