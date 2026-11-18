93-річна Джоан Коллінз вразила образом на вечірці в Лондоні
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Британська акторка Джоан Коллінз відвідала світський захід у лондонському районі Мейфер разом із чоловіком Персі Гібсоном.
Зірка серіалу «Династія» обрала чорний жакет із золотим коміром і спідницю-олівець.
Образ доповнили блискучі колготки в сіточку, оздоблені камінням, масивні прикраси Tiffany & Co. та вечірній макіяж.
Голлівудський актор Бред Пітт та його обраниця Інес де Рамон знову привернули увагу папараці під час перебування в Іспанії. Пару помітили разом біля готелю в межах 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.
Фото: Бред Пітт у камуфляжі розпочав престур нового фільму.
21-річна донька Бреда Пітта офіційно відмовилася від його прізвища.