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Британська акторка Джоан Коллінз відвідала світський захід у лондонському районі Мейфер разом із чоловіком Персі Гібсоном.

Зірка серіалу «Династія» обрала чорний жакет із золотим коміром і спідницю-олівець.

Образ доповнили блискучі колготки в сіточку, оздоблені камінням, масивні прикраси Tiffany & Co. та вечірній макіяж.

Голлівудський актор Бред Пітт та його обраниця Інес де Рамон знову привернули увагу папараці під час перебування в Іспанії. Пару помітили разом біля готелю в межах 74-го Міжнародного кінофестивалю в Сан-Себастьяні.

Фото: Бред Пітт у камуфляжі розпочав престур нового фільму.

21-річна донька Бреда Пітта офіційно відмовилася від його прізвища.

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