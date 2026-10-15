93-річна Джоан Коллінз з’явилася на публіці з чоловіком, молодшим на 31 рік

Британська акторка Джоан Коллінз, відома за серіалом «Династія», відвідала захід у лондонському готелі Claridge’s разом зі своїм 61-річним чоловіком Персі Гібсоном.

Акторка обрала чорно-білий костюм у клітинку та трималася з чоловіком за руки. Подружжя прийшло на презентацію книги про історію знаменитого готелю.

Коллінз і Гібсон одружилися в лютому 2002 року. Він став п’ятим чоловіком акторки та працює голлівудським продюсером. Пара разом уже понад 24 роки.

Джерело: Instagram Джоан Коллінз

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