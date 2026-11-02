94-річний актор Боуї Ву отримав нагороду за життєві досягнення — ECNS

У Гонконзі, Китай, 1 листопада 94-річному акторові Боуї Ву вручили нагороду за життєві досягнення. Відзнаку присудили за багаторічну кар’єру в кіно й на телебаченні, повідомляє ECNS.

Кар’єра понад сім десятиліть

Боуї Ву, якого кілька поколінь глядачів Гонконгу знають як Сау Гора, дебютував у кіно 1953 року у стрічці Men’s Hearts. За понад 70 років професійної діяльності він зіграв у сотнях фільмів і телевізійних проєктів. Серед робіт актора — The Haunted Cop Shop 1987 року та Overheard 2, що вийшов у 2011 році.

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Церемонія в Гонконзі

Ву став одним із лауреатів 19-ї церемонії World Outstanding Chinese Awards, яку організував Фонд світових китайських бізнес-інвестицій. Захід відбувся в Гонконзькому виставковому та конференц-центрі й відзначив представників науки, культури, мистецтва, спорту та бізнесу.

Нагороду World Outstanding Chinese Award також отримали науковиця Янь Нін, віцеканцлер Китайського університету Гонконгу Денніс Ло Юк-мін, а також актори Ерік Цанг Чі-вай і Тоні Люн Ка-фай. Піаніста Арісто Шама та художника Лі Сяоліня відзначили нагородою World Outstanding Artist Award. Під час церемонії Ву закликав молодь наполегливо працювати й не уникати складних завдань.

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