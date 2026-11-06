Адріана Ліма з’явилася на вечірці модного бренду в Нью-Йорку

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Бразильська супермодель та колишня зірка Victoria’s Secret Адріана Ліма відвідала вечірку з нагоди відкриття бренду Oner NYC у районі Сохо в Нью-Йорку.

Для виходу модель обрала спортивний комплект кольору марсала — штани та топ, які доповнила чорним шкіряним плащем, класичними туфлями-човниками та лаконічним клатчем.

Раніше Ліма також відвідала церемонію CFDA Fashion Awards 2026. На червоній доріжці вона з’явилася у молочній максісукні від LaQuan Smith із глибоким декольте та широким чорним поясом.

У торговельному центрі Mall of Cyprus на Кіпрі до кінця 2026 року очікують відкриття перших у країні магазинів міжнародних брендів Victoria’s Secret і LEGO.

Американський жіночий бренд Victoria's Secret вперше уклав контракт із трансгендерною моделлю, 22-річною бразилійкою Валентиною Сампайо. Вона зніметься у новій кампанії VS Pink.

Вперше з 2018 року у Нью-Йорку відбулось Victoriaʼs Secret Fashion Show.

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