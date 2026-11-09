Айріс Лоу вразила публіку сміливою сукнею на гала-вечорі в Лос-Анджелесі

Британська модель Айріс Лоу стала однією з помітних гостей щорічного LACMA Art+Film Gala 2026, який відбувся в Лос-Анджелесі. Донька актора Джуда Лоу обрала сріблясту «голу» сукню з глибокими вирізами та відкритою спиною. Її образ привернув увагу фотографів і викликав дискусії в соціальних мережах.

26-річна Айріс Лоу з’явилася на червоній доріжці в сукні бренду Amaraxmara. Вбрання мало незвичний геометричний візерунок із деталями, схожими на перламутр. Сріблястий матеріал і складний дизайн створювали ефектний образ, який одразу вирізнявся серед інших виходів вечора.

Особливу увагу привернули деталі крою. Сукня мала глибокі вирізи з боків і повністю відкриту спину. Через це вбрання належить до так званих «голих» суконь — моделей, які завдяки прозорим елементам або сміливим вирізам відкривають значну частину тіла. Свій образ Айріс доповнила ювелірними прикрасами французького бренду Repossi. Водночас вона не перевантажувала вихід додатковими деталями, залишивши головну увагу саме сукні.

Після появи фотографій із заходу образ моделі почали обговорювати в соціальних мережах. Реакції користувачів розділилися. Частина коментаторів захопилася незвичайним дизайном вбрання та сміливістю Айріс. Інші вважали сукню надто відвертою й зауважували, що велика кількість вирізів відволікає увагу від її дизайну. Деякі користувачі навіть припустили, що підкладка могла б зробити образ стриманішим і, на їхню думку, елегантнішим.

Сам LACMA Art+Film Gala — щорічний благодійний вечір, який організовує Музей мистецтв округу Лос-Анджелес. Захід присвячений підтримці програм музею, що об’єднують мистецтво, кіно та культуру. На нього запрошують акторів, режисерів, музикантів, художників, дизайнерів і представників модної індустрії. Тому гала-вечір привертає увагу не лише до культурної програми, а й до образів знаменитостей на червоній доріжці.

Айріс Лоу — донька британського актора Джуда Лоу та акторки Сейді Фрост. Вона народилася 2000 року й побудувала кар’єру в модельному бізнесі. Айріс співпрацює з модними брендами, бере участь у рекламних кампаніях і з’являється на світських подіях та модних показах. Її регулярно можна побачити на заходах індустрії моди, де вона привертає увагу не лише завдяки відомому прізвищу, а й власним стильним рішенням.

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