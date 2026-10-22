Актор Ендрю Шу знайшов кохання після гучної історії з колишніми

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Американський актор Ендрю Шу, який здобув популярність завдяки ролі Біллі Кемпбелла в серіалі «Район Мелроуз», готується до весілля. Його обраницею стала 49-річна Мерілі Фібіг, адвокатка, яка спеціалізується на імміграційних питаннях. Самому акторові 59 років.

Ця історія привернула увагу ще й через минуле пари, адже раніше вони були пов’язані між собою через своїх колишніх партнерів.

Річ у тім, що і Ендрю, і Мерілі вже були у шлюбах: він був одружений із журналісткою ABC3 Емі Робах, вона - з журналістом Ті Джеєм Холмсом, який працював на тому ж телеканалі. У 2022-му році Емі та Ті Джей опинилися на перших шпальтах, коли стало відомо, що в них роман.

Обоє на той момент още перебували у шлюбах. Розлучившись із Ендрю та Мерілі, парочка продовжила свої стосунки, а в вересні 2026-го побралася.

На тлі скандалу навколо колишніх Шу та Фібіг стали підтримувати одне одного, а згодом дружба переросла в любов.

"Я не знаю, як це сталося, але це щасливе завершення", - зізнався Ендрю.

"Ми дуже вдячні та сповнені надій", - додав актор.

Про це пише People.

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