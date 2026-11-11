Актор Ян Зірінг із серіалу Беверлі-Гіллз подав до суду через невиплачений гонорар

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Американський актор Ян Зірінг, відомий за роллю Стіва Сандерса в серіалі «Беверлі-Гіллз, 90210», намагається через суд стягнути з організаторів телевізійного шоу щонайменше 100 тисяч доларів. За його словами, продюсери не виплатили частину обіцяного гонорару.

6 листопада 2026 року продюсерська компанія актора iMan Productions подала позов до Вищого суду округу Лос-Анджелес.

Зірінг був ведучим шестисерійного проєкту The Great American Road Rally: Celebrity Edition, прем’єра якого відбулася на телеканалі The CW у вересні 2026 року. За задумом шоу, знаменитості подорожували легендарною трасою Route 66, збирали кошти на благодійність і долучалися до відзначення 100-річчя американського шосе.

Згідно з контрактом, актор мав отримати 260 тисяч доларів за участь у проєкті. Перші 60 тисяч йому виплатили, а решту суми розділили на два платежі по 100 тисяч доларів.

Останній платіж мав надійти до 21 жовтня 2026 року. Однак, як стверджує Зірінг, грошей він так і не отримав.

Окрему увагу в позові приділили автомобілям, які продюсери нібито визначили як заставу для забезпечення виплат. Йдеться про три транспортні засоби:

Ford F-150 Shelby Super Snake 2016 року;

Dodge Challenger 2014 року;

Chevrolet Corvette Z51 2023 року.

Проте згодом, за твердженням позивача, з’ясувалося, що автомобілі зареєстровані в Теннессі, перебувають у Неваді та належать іншій компанії. У результаті Зірінг не отримав жодного з обіцяних автомобілів.

Ще одна обставина, на яку звернули увагу в позові, стосується юридичного статусу організатора шоу. За документами, компанію The Great American Road Rally LLC адміністративно ліквідували 22 вересня 2025 року – за чотири дні до підписання контракту з актором.

Тепер Ян Зірінг вимагає виплатити заборгований гонорар, а також компенсувати збитки, сплатити відсотки та покрити судові витрати. Загальна сума його вимог може перевищити 100 тисяч доларів.

Про це повідомляє Entertainment Weekly.

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