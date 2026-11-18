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Американський актор і володар «Оскара» Рамі Малек потрапив на відео під час церемонії Earthshot Prize в індійському Мумбаї 17 листопада.

Його емоційна реакція на зустріч із принцесою Уельською Кейт Міддлтон швидко стала вірусною.

На кадрах видно, як актор стоїть поруч із Кейт, усміхається та не приховує захоплення. Користувачі мережі назвали його реакцію щирою та кумедною.

Під час заходу Малек також розповів про знайомство з принцом Вільямом завдяки екологічній ініціативі Earthshot Prize. За словами актора, він захоплюється відданістю принца екологічним питанням і його прагненням залучати світ до захисту довкілля.

Джерело: HELLO

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