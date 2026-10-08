Актор Задніпровський розповів, як закохався в 15-річну фанатку

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Український актор Назар Задніпровський розповів, як познайомився зі своєю майбутньою дружиною Іриною майже 30 років тому. На той момент їй було 15 років, а актору — 23.

Знайомство відбулося в театрі після вистави. Ірина подарувала Задніпровському три гвоздики, після чого вони кілька років підтримували дружні стосунки.

За словами актора, він зрозумів, що закохався, коли опинився в лікарні. Ірина навідувала його та приносила домашню їжу. Задніпровський зазначив, що дочекався, коли їй виповнилося 19 років, і лише тоді поцілував її.

Ірина також розповіла, що вже кохала Назара на той момент, коли приїхала до нього в лікарню. Зараз подружжя виховує двох дітей — сина Михайла та доньку Юлію.

Дружина актора зізналася, що найбільше її дратує хропіння чоловіка. Водночас Задніпровський розповів про фінанси в родині: його заробітки є спільними, а доходи дружини вона залишає собі.

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