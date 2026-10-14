Актори Бен Аффлек і Метт Деймон створили фонд для незалежного кіно

Команда нового підрозділу шукатиме перспективних кінематографістів і допомагатиме створювати фільми для показу в кінотеатрах. Для фінансування таких проєктів компанія також заснувала окремий фонд.

Актори Бен Аффлек і Метт Деймон оголосили про створення Artists Equity Independent Pictures (AEIP) — нового підрозділу своєї кінокомпанії Artists Equity. Він спеціалізуватиметься на виробництві незалежних фільмів і підтримці режисерів, які лише починають кар’єру.

Керуватиме роботою Artists Equity Independent Pictures Дженніфер Вестін, старша віцепрезидентка з творчих питань і виробництва. Вона відповідатиме за щоденну роботу над фільмами під керівництвом Емі Бер, президентки Artists Equity з питань кіно й телебачення.

Аффлек і Деймон, які обіймають посади генерального директора та директора з контенту Artists Equity відповідно, пояснили, що вирішили підтримати незалежне кіно, оскільки саме воно відіграло важливу роль на початку їхніх кар’єр.

“Ми багато в чому завдячуємо своєю кар’єрою незалежному кіно, тому добре розуміємо, яку величезну роль воно відіграє у відкритті та розвитку талантів”, – зазначили актори.

За їхніми словами, новий підрозділ дозволить не лише підтримувати молодих режисерів, а й розширити тематику фільмів компанії.

“Artists Equity Independent Pictures – це наш спосіб підтримати нові перспективні таланти, розширити коло історій, які ми розповідаємо, і задовольнити запит глядачів, які дедалі більше цікавляться якісним незалежним кіно”, – додали Аффлек і Деймон.

Одним із перших проєктів AEIP стане сімейна драма “A Woman in the Sun”. Це режисерський дебют Джулії Кокс. Головні ролі у новому фільмі виконають Рене Зеллвегер, Сіссі Спейсек і Міа Тріплтон.

Також підрозділ працюватиме над стрічкою “Униз за течією” (Downriver), режисером якої стане Сем Джонс, а сценаристом – письменник Карл Гіасен.

Водночас Artists Equity продовжує працювати й над масштабнішими кінопроєктами, які не входять до програми незалежного кіно.

Зокрема, 9 жовтня на Netflix вийшов трилер “Тварини” (Animals), режисером і виконавцем головної ролі в якому став Бен Аффлек. Він також долучився до написання сценарію разом із Коннором О. Макінтайром і Біллі Реєм. У стрічці зіграли Стівен Єн, Керрі Вашингтон і Джилліан Андерсон.

Ще одним майбутнім релізом компанії стане “Free Byrd” із Двейном Джонсоном у головній ролі. Актор зіграє каскадера-мотоцикліста з Лас-Вегаса, який приховує діагноз деменції та готується виконати останній у своїй кар’єрі стрибок.

Компанію Artists Equity у 2022 році заснували Бен Аффлек, Метт Деймон і Джеррі Кардинале з інвестиційної компанії RedBird Capital.

Першим проєктом студії стала спортивна драма “Air: Великий стрибок” (Air), що вийшла у 2023 році. Її режисером був Аффлек, який також зіграв одну з головних ролей разом із Деймоном, Джейсоном Бейтманом і Віолою Девіс.

Відтоді компанія долучилася до створення низки інших стрічок, серед яких “Маленькі справи”, “Аудитор 2”, “Підбурювачі” та “Нестримний”.