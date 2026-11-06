Акторка Олеся Надєєва показала зруйнований будинок батьків на Херсонщині

0:00 / 0:00

Українська акторка Олеся Надєєва, відома за серіалом «Зворотний напрямок», показала, що залишилося від будинку її батьків у селі Львове на Херсонщині.

Через російські обстріли оселя родини була зруйнована, а в самому селі, за словами акторки, не вцілів жоден будинок.

В Instagram-сторіс Надєєва опублікувала відео з рідного села, яке під час перемир’я зняли її знайомі. Вона зізналася, що досі не може усвідомити побачене, адже у спогадах рідні місця залишаються сірими та спустошеними.

«Хочеться просто забути це, як страшний сон, і повернутися додому. У найкраще у світі село Львове», — написала акторка.

Також вона показала зруйновані місцеві центр, лікарню та школу, а архівними фотографіями нагадала, яким був батьківський будинок до російських обстрілів.

Джерело: Іnstagram Олесі Надєєвої

Переможниця 12-го сезону реаліті-шоу «Холостяк» модель Катерина Лозовицька таємно одружилася зі співаком азербайджанського походження Гідаятом Сеїдовим (Geed). Урочисту подію закохані організували всього за один місяць після заручин.

Відома інфлюенсерка та переможницяшоу «Холостяк-12» Катерина Лозовицька не часто говорить про своє особисте життя.

Головний герой 15-го сезону шоу «Холостяк», баскетболіст В'ячеславКравцов, публічно підтримав колишню учасницю проєкту Анну Мишак після появи в мережі інформації про її минуле. Блогер Богдан Беспалов з'ясував, що 32-річна жінка раніше створювала контент для дорослих.

Читай нас у