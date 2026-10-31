Акторка Олівія Гарґродер зіграла головну роль у фільмі Boss Cat — ABC News Australia

В Австралії 27-річна акторка Олівія Гарґродер, яка має синдром Дауна та в дитинстві перенесла кілька операцій, виконала головну роль у повнометражному фільмі Boss Cat. Стрічка розповідає про 23-річну Соню, яка після смерті матері намагається зберегти можливість жити у своєму домі. Про історію акторки повідомляє ABC News Australia.

Гарґродер живе в Редкліффі, на північ від Брісбена, і почала займатися акторством в організації Bus Stop Films у 2021 році. Ця організація залучає молодих людей з інтелектуальними порушеннями, аутизмом або синдромом Дауна до створення фільмів та допомагає їм здобувати навички для роботи в кіноіндустрії. Раніше акторка навчалася у програмі Open Young Actor's Studio Національного інституту драматичного мистецтва Австралії.

Операція на серці та реабілітація

Під час 20-го тижня вагітності матері Олівії, Керрі Рід, лікарі виявили у плода важку ваду серця, яку, за словами матері, вважали несумісною з життям, і наполегливо радили перервати вагітність. Після народження Керрі зрозуміла, що її донька має синдром Дауна. У дев'ятитижневому віці стан Олівії погіршився через отвір у серці, тож їй провели операцію. За словами матері, шанси на виживання тоді становили 20%.

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Олівії також прогнозували можливі труднощі з мовленням і ходьбою. Утім, вона опанувала танці, а у 2017 році виступила в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на Всесвітній день людей із синдромом Дауна. У підлітковому віці через неправильне положення колінних чашечок вона часто падала й зазнавала переломів. У 15 років Гарґродер написала листа ортопеду Джеремі Бартлетту з проханням про операцію. Після хірургічного втручання на обох колінах та реабілітації вона змогла бігати, стрибати й танцювати.

Роль Соні та плани на майбутнє

Режисерка та сценаристка Boss Cat, співзасновниця Bus Stop Films Женев'єв Клей-Сміт, розповіла, що побачила в Гарґродер виконавицю ролі Соні ще під час першого знайомства. Перед зйомками акторка й режисерка щотижня обговорювали сценарій та емоційні сцени. Для роботи над роллю Гарґродер створила кольорову схему настроїв, яка допомагала їй передавати гнів, радість або смуток персонажки, не занурюючись у ці емоції поза кадром.

Прем'єра фільму відбулася в червні на Сіднейському кінофестивалі, а широкий прокат запланували на 3 грудня — Міжнародний день людей з інвалідністю. Гарґродер також працює у великому супермаркеті та мріє танцювати у бродвейських мюзиклах і виступити в гастрольному турі разом зі своєю улюбленою співачкою Тейлор Свіфт.

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