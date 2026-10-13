Акторка Сельма Блер напала на екіпаж літака в аеропорту Нью-Йорка, її арештували

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Американську акторку Сельму Блер 12 жовтня заарештували в аеропорту Нью-Йорка після інциденту на борту літака. За даними ЗМІ, під час польоту вона напала на двох бортпровідників і намагалася відчинити двері повітряного судна.

Внаслідок нападу один із членів екіпажу дістав рвану рану, а інший — укус.

В оприлюдненому записі переговорів екіпажу з диспетчерською службою також згадується, що агресивна пасажирка розбила собі голову об перегородку.

До кінця польоту 54-річну Сельму Блер зафіксували. Після приземлення в аеропорту на неї чекали медики та поліція.

Навіть перебуваючи на ношах, акторка, за повідомленнями ЗМІ, змогла вивільнити одну ногу та вдарила поліцейську в обличчя, шию і груди.

Інцидент продовжився і в лікарні, куди Блер доправили для оцінки її стану. Там вона, як стверджується, вдарила медсестру в груди.

Сельмі Блер висунули звинувачення за двома епізодами нападу другого ступеня. Розслідуванням справи займається ФБР. Суд призначив заставу в розмірі 20 тисяч доларів.

Речник акторки заявив, що інцидент був пов’язаний із раптовим погіршенням її здоров’я.

«У Сельми сталася екстрена ситуація зі здоров'ям, яка призвела до дій, у яких її звинувачують. Після приземлення вона одразу отримала медичну допомогу і зараз перебуває в стабільному стані», — прокоментував інцидент представник Блер.

Відомо, що акторка хворіє на розсіяний склероз.

Подібний випадок за участю Блер уже траплявся у 2016 році. Тоді через емоційний зрив під час польоту акторку довелося виносити з літака на ношах.

Пізніше Сельма пояснила, що причиною її поведінки стало поєднання алкоголю та рецептурних лікарських препаратів.

Блер відома за ролями у фільмах «Хеллбой» і «Білявка в законі».

Про це повідомляє TMZ.

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У США рекламна кампанія акторки Сідні Свіні для платформи спортивних ставок викликала критику з боку спортсменок. Вони заявили, що реклама сексуалізує образ спортсменок і принижує жіночий спорт. В одній із поз Свіні зображена оголеною, прикриваючи груди м’ячами для американського футболу.

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