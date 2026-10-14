Акторку Грету Гарбо відтворили за допомогою ШІ для реклами підшипників

Нащадки акторки Грети Гарбо не виключають, що вона може знову з’явитися на кіноекранах — цього разу у вигляді цифрового образу, створеного за допомогою штучного інтелекту.

Віртуальну версію акторки вже використали в рекламі шведської компанії SKF, яка спеціалізується на виробництві підшипників. У 99-секундному ролику сцени з цифровим образом Гарбо чергуються з кадрами продукції компанії.

Образ Гарбо вже відтворили для реклами шведської промислової компанії SKF за допомогою генеративного ШІ. Крейг Райсфілд, один із трьох родичів, які опікуються її спадщиною, заявив, що після побаченого не відкидає можливості використання цифрової версії акторки й у майбутніх фільмах.

“Я не скажу “ні”, особливо після того, що вже побачив. Це справді неймовірно й дуже реалістично. Тож чому б не повернути Грету Гарбо в якомусь вигляді до кіно?” – сказав він.

Райсфілд розповів, що був “приголомшений” результатом роботи над рекламою SKF. Саме з цією компанією пов’язана одна з перших екранних появ Гарбо: її другою роботою в кіно був рекламний фільм 1921 року, створений за участі компанії з Гетеборга.

У Голлівуді Гарбо стала однією з головних зірок своєї епохи. Вона, зокрема, зіграла балерину у “Гранд-готелі” 1932 року та куртизанку у “Каміллі” 1936-го.

Для нового 99-секундного ролика SKF її цифровий образ створили за допомогою кількох ШІ-моделей, серед яких Seedream і Google Nano Banana Pro.

Автори не завантажували до моделей фотографії чи відео Гарбо, оскільки ці матеріали захищені авторським правом. Натомість її зовнішність відтворювали за текстовими описами, зокрема із зазначенням кольору очей і зачіски.

Роль виконувала жива акторка, поверх зображення якої наклали згенерований образ Гарбо. Її голос відтворили на основі запису з одного з ранніх фільмів.

“Я був повністю вражений: тим, як вони змогли відтворити й змінювати її жести, її сукню, риси обличчя і навіть голос”, – сказав Райсфілд.

За його словами, результат справив на нього особливе враження ще й тому, що він особисто знав Гарбо, коли вона жила в Нью-Йорку.

Якість цифрової реконструкції, за словами родини, і стала причиною того, що вони почали серйозніше розглядати можливість подальшого використання образу акторки.

Райсфілд також припустив, що сама Гарбо могла б зацікавитися новою технологією, якби жила сьогодні.

“Вона була серед тих, хто стояв біля витоків кіно в епоху німого кіно. Вона перейшла до звукових фільмів і домінувала в прокаті. Тому уявити її акторкою, створеною за допомогою ШІ, з огляду на її кар’єру та здатність захоплювати й об’єднувати аудиторію чоловіків і жінок, цілком можливо”, – сказав він.

Родичі Гарбо, які контролюють права на її ім’я, голос, образ і публічне використання, заявляють, що прагнуть “зберігати, захищати й примножувати” її спадщину та ретельно обирають партнерів.

Після смерті акторки її образ уже використовували модні будинки Ferragamo, Gucci та Louis Vuitton. Водночас реклама SKF стала першим випадком, коли її цифрову версію використали у рухомому відео.

Використання ШІ для відтворення померлих акторів дедалі частіше викликає дискусії в кіноіндустрії. Деякі критики називають таку практику “експлуатацією образів померлих”. Подібні технології вже застосовували, зокрема, для відтворення образу Вела Кілмера.

Джерело: The Guardian.

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