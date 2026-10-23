0:00 / 0:00

Народна артистка України Лариса Кадочнікова, яка раніше опинялася в центрі мовного скандалу, заспівала українською мовою. Актриса виступила в театральному ревю «Ця мить і є твоє життя», присвяченому 100-річчю Театру Лесі Українки в Києві, де вона є однією з найстарших за стажем артисток.

Наступного року Кадочнікова відзначатиме 90-річний ювілей.

Лариса Кадочнікова вийшла на сцену театру Лесі Українки за руку з народним артистом України, актором трупи Борисом Вознюком. «Твої роки – твоє багатство. Це твій життєвий привілей. Актрисі завжди 18. І ми святкуєм ювілей», – за такими словами розпочала свій виступ Лариса Кадочнікова.

Під час свого номера Борис Вознюк та Лариса Кадочнікова не просто співали, вони згадували, як уперше вийшли на сцену, забували текст. Їхній виступ був присвячений ностальгії за багаторічною кар’єрою в театрі Лесі Українки.

На сцені Лариса Кадочнікова показалася в яскравій червоній сукні, з масивним червоним намистом, а також у вінку з різнокольоровими квітами в тон її образу. Крім того, «актриса, якій завжди 18», не відмовилася й від підборів, які додали їй ще більшої елегантності.

Лариса Кадочнікова – народна артистка України, лауреатка Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, членкиня Національної спілки кінематографістів України. З 1964 року є акторкою Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Найбільш відома своєю роллю Марічки у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Деталі виступу Лариси Кадочнікової повідомляє кореспондент «Главкома».

Помер цивільний чоловік Лариси Кадочнікової Андрій Галь.

Яким був Богдан Ступка поза сценою: незвичайні факти про актора і його головні фільми

Суспільне оголосило назву цьогорічного Радіодиктанту

Читай нас у