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Актриса, яка була фігуранткою мовного скандалу, заспівала українською на сцені Театру Лесі Українки

UA NEWS 23 Жовтня 2026 14:05
Актриса, яка була фігуранткою мовного скандалу, заспівала українською на сцені Театру Лесі Українки
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Народна артистка України Лариса Кадочнікова, яка раніше опинялася в центрі мовного скандалу, заспівала українською мовою. Актриса виступила в театральному ревю «Ця мить і є твоє життя», присвяченому 100-річчю Театру Лесі Українки в Києві, де вона є однією з найстарших за стажем артисток.

Наступного року Кадочнікова відзначатиме 90-річний ювілей.

Лариса Кадочнікова вийшла на сцену театру Лесі Українки за руку з народним артистом України, актором трупи Борисом Вознюком. «Твої роки – твоє багатство. Це твій життєвий привілей. Актрисі завжди 18. І ми святкуєм ювілей», – за такими словами розпочала свій виступ Лариса Кадочнікова.

Лариса Кадочнікова вийшла на сцену за руку з народним артистом України, актором театру Борисом Вознюком<br />

Під час свого номера Борис Вознюк та Лариса Кадочнікова не просто співали, вони згадували, як уперше вийшли на сцену, забували текст. Їхній виступ був присвячений ностальгії за багаторічною кар’єрою в театрі Лесі Українки.

На сцені Лариса Кадочнікова показалася в яскравій червоній сукні, з масивним червоним намистом, а також у вінку з різнокольоровими квітами в тон її образу. Крім того, «актриса, якій завжди 18», не відмовилася й від підборів, які додали їй ще більшої елегантності.

Лариса Кадочнікова – народна артистка України, лауреатка Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, членкиня Національної спілки кінематографістів України. З 1964 року є акторкою Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Найбільш відома своєю роллю Марічки у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».

Деталі виступу Лариси Кадочнікової повідомляє кореспондент «Главкома». 

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