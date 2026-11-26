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Співачка Алла Пугачова поділилася новим селфі, на якому постала без макіяжу та укладки. 77-річна артистка продемонструвала природний вигляд, обравши для незвичного кадру об’ємний головний убір і яскравий топ із відкритими плечима.

На фото вона позує в молочному кепі з широким козирком і червоному топі в білий горошок.

Рудувате волосся співачки вільно спадає на плечі, а сонячне світло підкреслює її природні риси обличчя. Артистка не стала приховувати шкіру за допомогою косметики, тому на світлині помітні вікові зміни.

Останнім часом Пугачова веде досить закритий спосіб життя, хоча час від часу публікує особисті фотографії для шанувальників. Її новий допис з’явився невдовзі після того, як російський пропагандистський телеканал НТВ влаштував стеження за співачкою на Кіпрі.

Знімальна група намагалася довести, що Пугачова та її чоловік Максим Галкін живуть окремо. Однак у підсумку журналісти самі показали подружжя разом із дітьми біля їхнього спільного помешкання.

Після від'їзду з Росії у 2022 році Алла Пугачова разом із Максимом Галкіним та двома дітьми спочатку оселилася в Ізраїлі, а згодом переїхала на Кіпр. Нині родина мешкає в Лімасолі, де станом на листопад 2026 року орендує двоповерхову віллу.

Раніше співачка пояснювала, що спочатку не планувала назавжди залишати батьківщину. Поїздка до Ізраїлю була пов’язана з лікуванням, оскільки там працював потрібний їй лікар.

Згодом до Пугачової приєдналися чоловік і діти. Після того як Максима Галкіна визнали «іноземним агентом», родина зіткнулася з негативною реакцією на адресу дітей у школі.

Пугачова розповідала, що цькування Гаррі та Лізи стало однією з причин, через які сім’я вирішила не повертатися до Росії.

Знімок Пугачова опублікувала в InstaStories.

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