Альона Омаргалієва випустила рок-версію своєї популярної пісні
Українська співачка Альона Омаргалієва представила рок-версію свого хіта «Я не хочу бути зайвою» та кліп, роботу над яким команда завершила всього за 12 годин.
Рішення про реліз було спонтанним: після виступу в проєкті «Музрум» слухачі активно просили виконавицю випустити композицію в новому звучанні.
Співачка побачила коментарі дорогою з концерту до Львова, тож команда вирішила перенести інші релізи й оперативно підготувати нову версію.
Оригінальна пісня вийшла три роки тому.
Українська співачка Альона Омаргалієва поділилася рідкісними кадрами зі своїм 12-річним сином Тимуром. У новому відео артистка продемонструвала, наскільки хлопець схожий на свого батька — виконавця Тамерлана.
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