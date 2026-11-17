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Українська співачка Альона Омаргалієва представила рок-версію свого хіта «Я не хочу бути зайвою» та кліп, роботу над яким команда завершила всього за 12 годин.

Рішення про реліз було спонтанним: після виступу в проєкті «Музрум» слухачі активно просили виконавицю випустити композицію в новому звучанні.

Співачка побачила коментарі дорогою з концерту до Львова, тож команда вирішила перенести інші релізи й оперативно підготувати нову версію.

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Оригінальна пісня вийшла три роки тому.

Українська співачка Альона Омаргалієва поділилася рідкісними кадрами зі своїм 12-річним сином Тимуром. У новому відео артистка продемонструвала, наскільки хлопець схожий на свого батька — виконавця Тамерлана.

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