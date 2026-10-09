Аlyona alyona розповіла про життя з вагою 125 кг і проблеми зі здоров’ям

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Українська реперка alyona alyona відверто розповіла про особливості життя з вагою понад 120 кг, проблеми зі здоров’ям і ставлення до власного тіла. За словами артистки, вона загалом комфортно почувається у своїй вазі, хоча й стикається з певними труднощами.

Виконавиця зазначила, що їй складніше підбирати одяг, пересуватися у вузьких проходах і сидіти в деяких місцях. Під час закордонних поїздок автобусом вона купує два місця, щоб мати більше простору.

Серед проблем зі здоров’ям alyona alyona назвала біль, пов’язаний із сідничним нервом, хронічний гайморит, судинні зірочки на ногах і неврому Мортона — потовщення тканини навколо нерва стопи, яке може спричиняти біль.

Також артистка розповіла про потемніння окремих ділянок шкіри та розтяжки, які з’явилися ще в юності. Водночас вона наголосила, що загалом не має значних проблем із самопочуттям і може вести активний спосіб життя, зокрема багато ходити пішки.

Реперка зізналася, що хотіла б змінити пропорції тіла й мати виразнішу талію. В ідеалі вона прагне важити близько 80 кг, однак наголошує, що приймає себе та нормально ставиться до різних типів фігури.

За словами alyona alyona, раніше вона важила близько 82 кг і згадує той період як час активного життя. Нині ж вага близько 125 кг супроводжує її вже багато років.

Нагадаємо, старша донька української співачки Олі Полякової Маша, яка з 2025 року живе у США, переїхала до нової квартири разом із чоловіком Еденом Пассареллі.

У родині співачки Олі Полякової сталося нове лихо. Після ДТП, у якій травмувалася її старша донька Марія, та влучання російського «шахеда» в потяг, яким артистка їхала з молодшою донькою Алісою, родина втратила домашню улюбленицю – собачку породи шпіц на ім’я Мімі.

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