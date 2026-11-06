alyona alyona схудла на понад 11 кг за два тижні після операції та показала фото

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Українська реперка alyona alyona показала фото в спідній білизні та розповіла про перші результати операції зі зменшення шлунка, яку перенесла 22 жовтня.

За 14 днів її вага зменшилася зі 132 до 120,7 кг — артистка схудла на 11,3 кг.

Водночас співачка наголосила, що для неї головне не цифри на вагах, а процес змін, формування нових звичок і турбота про себе.

Джерело: Instagram alyona alyona

Українська реперка alyona alyona (Альона Савраненко) показала, який вигляд має її живіт на другий день після операції зі зменшення шлунка. Артистка продемонструвала шрами та розповіла про своє самопочуття після хірургічного втручання.

Раніше реперка Alyona Alyona зізналася, що зробила баріатричну операцію.

До цього Аlyona alyona розповіла про життя з вагою 125 кг і проблеми зі здоров’ям.

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