alyona alyona відклала плани про вагітність після операції зі зменшення шлунка

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Українська реперка alyona alyona (Альона Савраненко) розповіла, що після операції зі зменшення шлунка їй доведеться відкласти плани стати мамою.

За словами артистки, лікарі рекомендують не вагітніти щонайменше протягом року, а краще — двох.

Вона пояснила, що після хірургічного втручання організму потрібен час на загоєння та адаптацію, а також на відновлення засвоєння поживних речовин і контроль можливих дефіцитів.

Реперка зізналася, що хотіла б народити двох дітей до 40 років, однак наразі не знає, як складеться життя.

Українська реперка alyona alyona (Альона Савраненко) показала, який вигляд має її живіт на другий день після операції зі зменшення шлунка. Артистка продемонструвала шрами та розповіла про своє самопочуття після хірургічного втручання.

Раніше реперка Alyona Alyona зізналася, що зробила баріатричну операцію.

До цього Аlyona alyona розповіла про життя з вагою 125 кг і проблеми зі здоров’ям.

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