Ана де Армас вперше вийшла на публіку з новим бойфрендом після роману з Томом Крузом

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38-річна голлівудська акторка відвідала світський захід у Лас-Вегасі разом із 37-річним венесуельським музикантом Бето Монтенегро.

Пара разом позувала фотографам на червоній доріжці.

Закохані стали гостями гала-вечора Persona of the Year 2026, присвяченого співаку Daddy Yankee, напередодні церемонії Latin Grammy.

Чутки про їхні стосунки з’явилися влітку 2026 року, коли пару помітили разом на фестивалі в Мадриді, а згодом — під час відпочинку на острові Форментера.

Бето Монтенегро — співак, композитор і фронтмен венесуельського гурту Rawayana.

Голлівудський актор і режисер Роберт Де Ніро публічно виступив із жорсткою критикою президента США Дональда Трампа. Де Ніро назвав главу держави «ідіотом» та заявив, що той, на його думку, руйнує країну. Також актор розкритикував прихильників президента, висловивши незгоду з їхньою позицією.

Під час кінофестивалю Tribeca голлівудський актор Роберт Де Ніро публічно виступив із різкою критикою на адресу Дональда Трампа. Зі сцени він емоційно вигукнув нецензурну фразу, спрямовану проти американського політика.

Легендарний голлівудський актор Роберт Де Ніро записав спеціальне відеозвернення, у якому висловив свою непохитну солідарність із народом України.

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