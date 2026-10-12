Аналітики прогнозують фільму Digger з Томом Крузом збитки у $245 млн — BBC News

Голлівудські аналітики прогнозують, що сатирична чорна комедія «Digger» із Томом Крузом може принести близько 245 млн доларів збитків через слабкі касові результати. Як повідомляє BBC News, у другий вікенд прокату продаж квитків на стрічку впав приблизно на 60%.

Касові збори та прогноз

Світові збори «Digger» наразі становлять близько 35 млн доларів. Круз зіграв у стрічці нафтового магната Діґґера Роквелла. За оцінкою, виробництво та маркетинг фільму коштували Warner Bros приблизно 280 млн доларів.

Видання Variety прогнозує, що за весь прокат стрічка збере близько 50 млн доларів у світі. За його даними, для виходу на беззбитковість фільму потрібно було б зібрати близько 350 млн доларів з огляду на виробничі й маркетингові витрати, частку кінотеатрів у продажу квитків і можливі витрати на кампанію до нагородного сезону. Водночас представник Warner Bros заявив Variety, що точка беззбитковості становить 300 млн доларів.

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Минулого тижня Круз сказав, що під час роботи над фільмами не оцінює їх крізь призму стартового вікенду. За його словами, він зосереджується на створенні картин, які, як він сподівається, матимуть тривале життя та розвиватимуться з часом.

Інші прем'єри

«Digger» зняв Алехандро Г. Іньярріту, відомий за фільмами «Birdman», «Babel» і «The Revenant». Результат стрічки різко відрізняється від успіху франшиз за участі Круза, зокрема нових частин «Top Gun» та «Mission: Impossible». «Digger» також став останнім самостійним релізом Warner Bros перед нещодавнім поглинанням студії Paramount.

Водночас сиквел оскароносного фільму «The Social Network» — «The Social Reckoning» Аарона Соркіна — зібрав у США 5,5 млн доларів у дебютний вікенд. Це значно менше за 22 млн доларів, які перша картина заробила на старті прокату у 2010 році без урахування інфляції. Світові збори нового фільму з Майкі Медісон, Джеремі Стронгом і Джеремі Алленом Вайтом становили близько 9 млн доларів.

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