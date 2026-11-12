Анджеліна Джолі придбала новий маєток у Коннектикуті та залишає Лос-Анджелес

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вирішила переїхати з Лос-Анджелеса до штату Коннектикут на Східному узбережжі США. Зірка вже придбала там нову нерухомість, однак точне місце розташування її маєтку поки не розголошується.

У вересні 2026 року Джолі продала свій будинок у Лос-Анджелесі. Раніше акторка пояснювала, що залишалася в місті через обставини, пов’язані з розлученням із Бредом Піттом, і планувала переїхати після того, як усі її діти досягнуть повноліття.

Нерухомість у Лос-Анджелесі акторка придбала у 2017 році за 24,5 мільйона доларів. У вересні 2026-го особняк площею близько 1020 квадратних метрів продали за 24,75 мільйона доларів. Спочатку Джолі хотіла отримати за нього 29,85 мільйона доларів.

Розкішний будинок мав шість спалень і 10 ванних кімнат. Акторка придбала його лише через кілька місяців після розриву з колишнім чоловіком Бредом Піттом.

Джолі раніше розповідала, що залишалася в Лос-Анджелесі винятково через сімейні обставини. Вона хотіла, щоб діти могли жити ближче до батька.

Акторка неодноразово говорила про бажання залишити місто. В одному з інтерв’ю 2024 року вона заявила:

«Я тут, бо змушена залишатися через розлучення, але щойно дітям виповниться 18, я зможу поїхати».

В іншій розмові Джолі пояснювала, що головною причиною придбання великого маєтку в Лос-Анджелесі було прагнення бути поруч із батьком дітей, який мешкав неподалік.

«Бути поруч із батьком дітей, який живе всього за п’ять хвилин від будинку», — так акторка описувала одну з основних причин свого рішення.

Наразі невідомо, у якій саме частині штату Коннектикут розташований новий маєток кінозірки.

Розлучення Бреда Пітта й Анджеліни Джолі

Акторська пара фактично розійшлася ще у 2019 році. Однак після цього протягом кількох років тривали судові суперечки щодо опіки над дітьми та спільного бізнесу — маєтку-виноробні у Франції.

Адвокат Анджеліни Джолі Джеймс Саймон так прокоментував завершення одного з етапів тривалого процесу:

«Це лише одна частина тривалого процесу, який розпочався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна виснажена, але вона відчуває полегшення, що ця частина закінчилася».

У колишнього подружжя шестеро дітей: Меддокс, Пакс, Захара, Шайло та близнюки Нокс і Вів'єн. Останні троє є біологічними дітьми Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.

Про це повідомляє Page Six.

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