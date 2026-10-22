Анна Трінчер намалювала зірочку на лобі маленької прихильниці

Співачка Анна Трінчер розповіла про зустріч із маленькою прихильницею, яка попросила залишити автограф просто на лобі. Спочатку артистка відмовила, і дівчинка засмутилася, але згодом Трінчер усе ж намалювала їй зірочку. Мама була поруч і поцікавилася, чи задоволена донька таким автографом.

Анна Трінчер поділилася історією зустрічі з юною прихильницею, яка захотіла отримати від співачки незвичний автограф. Перед особистою зустріччю дівчинка емоційно підспівувала Анні під час концерту. А коли отримала нагоду поспілкуватися зі співачкою ближче, попросила залишити автограф на лобі.

За словами Трінчер, до неї підійшла мама дівчинки й попросила виконати бажання доньки. Спочатку артистка відмовила, однак дитина засмутилася. Як пояснила Анна, маленька прихильниця хотіла похизуватися незвичним автографом у школі. «Підійшла мама з дитиною і слізно попросила залишити автограф на лобі. Я відмовила, дитина засмутилася, бо хотіла бути крутою в школі», — розповіла співачка.

Замість підпису Анна намалювала зірочку

Зрештою, Трінчер усе ж вирішила залишити дівчинці пам’ятний знак. Замість звичайного підпису вона намалювала на її лобі маленьку зірочку. «Довелося все-таки залишити знак…» — додала Анна. Мама дівчинки була поруч і відразу поцікавилася, чи задоволена донька результатом. Та усміхнулася й кивнула, а потім подякувала співачці: «Дякую дуже».

Після цього Анна та її прихильниця зробили спільне селфі. На світлині обидві усміхаються, а на лобі дівчинки добре видно намальовану зірочку. Фото артистка підписала коротко: «Ми щасливі!»

Історію зустрічі Трінчер опублікувала у своїх соцмережах. У результаті маленька прихильниця отримала не зовсім звичайний автограф, а ще й спільне фото зі співачкою на згадку.Кадри їхнього спілкування артистка опублікувала у своїх Instagram-сторіз.

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