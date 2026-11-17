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Стримінговий сервіс Apple TV продовжив популярний шпигунський серіал «Кульгаві коні» (Slow Horses) одразу на дев’ятий та десятий сезони. Наразі глядачам доступні шість сезонів, а робота над наступними частинами вже триває.

Офіційна заява компанії з’явилася невдовзі після чуток про те, що серіал може завершитися після восьмого сезону. Його зйомки наразі тривають у Лондоні.

До головної ролі проблемного агента МІ5 Джексона Лемба, який очолює команду шпигунів-аутсайдерів, повернеться Гері Олдмен. Актор відомий за фільмами «Дракула», «Леон», «П’ятий елемент», «Темні часи» та франшизою про Гаррі Поттера.

Серіал заснований на циклі романів Міка Геррона «Слау-хаус» (Slough House).

Поки що залишається невідомим, чи з’явиться в нових епізодах персонаж Джека Лоудена, відомого за фільмами «Дюнкерк», «Капоне» та серіалом «Володар перснів: Персні влади».

У фіналі шостого сезону його герой Рівер Картрайт був отруєний. В оригінальних книгах персонаж повертається після тривалого відновлення, однак щодо майбутнього серіальної версії поки немає конкретної інформації.

Додаткової інтриги ситуації додає те, що Лоудена вважали одним із головних претендентів на роль нового Джеймса Бонда. Однак нещодавно стало відомо, що цю роль отримав Роберт Паттінсон.

Водночас очікується, що щонайменше у сьомому та восьмому сезонах з’явиться Олівія Кук, відома за фільмами «Звук металу» та серіалами «Мотель Бейтсів» і «Дім Дракона».

Її героїня Сід Бейкер вважалася загиблою після першого сезону, однак у шостому сезоні персонаж повернувся на екрани.

Перший сезон шпигунської драми вийшов у квітні 2022 року. Проєкт швидко здобув популярність серед глядачів і прихильність кінокритиків, а також отримав низку престижних нагород і номінацій.

Другий сезон представили вже в грудні того самого року. Наступні сезони виходили щороку восени. Шостий сезон завершився наприкінці жовтня 2026 року. Сьомий уже знятий, а робота над восьмим триває.

Серіал також має високі оцінки на популярних кіноплатформах:

IMDb — 8,4 бала з 10;

Rotten Tomatoes — 97% схвалення від критиків і 86% від глядачів;

Metacritic — 82 бали зі 100 від кінокритиків із позначкою «Обов’язково до перегляду» та 7,6 бала з 10 від широкої аудиторії.

Продовження одразу на два сезони означає, що історія команди Джексона Лемба матиме продовження щонайменше до десятого сезону.

Про це повідомляє Variety.

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