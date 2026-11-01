Аукціон Christie’s в Абу-Дабі зібрав 8,94 млн доларів — The National

Перший аукціон образотворчого мистецтва Christie’s в Абу-Дабі, ОАЕ, зібрав 8,94 млн доларів. За даними аукціонного дому, торги також встановили дев’ять аукціонних рекордів. Як повідомляє The National, продаж Mawasim: 20 Years of Modern and Contemporary Middle Eastern Art відбувся в готелі The Abu Dhabi Edition. Це став найвищий результат вечірнього продажу Christie’s модерного та сучасного мистецтва Близького Сходу за понад десятиліття.

Найдорожчі лоти

Найдорожчою роботою стала Variations on the Hexagon іранської художниці Монір Шахруді Фарманфармаян, створена 2006 року. Після майже семи хвилин торгів її продали за 844 800 доларів за попередньої оцінки у 150–250 тисяч доларів.

Composition турецької художниці Фахрелнісси Зеїд, датована 1948–1949 роками, пішла з молотка за 524 800 доларів. Роботи Baghdad Cafe (The Coffee Shop) іракського митця Файсела Лаїбі Сахі та Homo Deus іранського художника Алі Банісадра продали по 512 тисяч доларів кожну.

Картина Noces (Wedding) вірменсько-ліванського живописця Поля Гірагоссяна, Portrait de Princesse Fadia єгипетського художника Махмуда Саїда та Endless Thoughts Фахрелнісси Зеїд коштували покупцям по 486 400 доларів.

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Учасники та рекорди

На аукціон виставили 70 лотів 58 художників із 13 країн. Продаж приурочили до 20-річчя від першого аукціону Christie’s в ОАЕ, який відбувся в Дубаї 2006 року.

Серед десяти найдорожчих лотів також були Yesterday палестинської художниці Самії Халабі, продана за 358 400 доларів, Babel Tower ліванського митця Аймана Баалбакі за 281 600 доларів та Untitled іранського художника Фархада Моширі за 230 400 доларів. Christie’s повідомив про дев’ять рекордів, зокрема для окремих художніх медіумів робіт Гірагоссяна та Халабі.

Еміратські художники Рамі Фарук, Фатма Лутах і Афра Аль-Дахері, а також ліванський митець Набіль Кансо дебютували на аукціонах Christie’s. За даними аукціонного дому, понад 30% зареєстрованих учасників становили міленіали або представники покоління Z, а 37% були новими клієнтами Christie’s.

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