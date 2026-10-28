Автопортрет Поля Ґірагоссяна вперше показали за межами Лівану — The National

В Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, на виставці Paul Guiragossian: 100 Years of Art вперше за межами Лівану представили автопортрет художника Поля Ґірагоссяна, датований 1948 роком. Ретроспектива в Bassam Freiha Art Foundation триватиме до 17 січня 2027 року.

Картина, яку берегла родина

Автопортрет зберігався в родині художника. Донька митця Мануелла Ґірагоссян, президентка Paul Guiragossian Foundation і художниця, розповіла, що під час Ліванської громадянської війни батько щоразу знімав цю роботу зі стіни над піаніно та ніс її до укриття разом із родиною.

У 1974 році Ґірагоссян утратив ногу внаслідок аварії в ліфті. Під час обстрілів і стрілянини він пересувався на милицях, вів родину до укриття та тримав картину під пахвою.

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Як повідомляє The National, роботу датовано тим самим роком, коли художник із родиною був переміщений із Єрусалима внаслідок Накби. Тоді він залишив більшість ранніх творів, зокрема автопортрет, який вважав одним зі своїх найкращих. Пізніша картина стала для нього згадкою про втрачений твір і досвід переміщення.

Ретроспектива про життя художника

Експозицію поділили на розділи, що відстежують різні періоди життя Ґірагоссяна. Кураторка фонду Мікаела Ватрело, яка працювала над проєктом разом із Мануеллою Ґірагоссян, зазначила, що виставка розповідає про митця через роль трьох жінок у його житті — матері Рахель, дружини Жульєтт і доньки Мануелли.

Серед представлених робіт — ранні портрети матері, твори періоду навчання у Флоренції, а також полотна з характерними для художника видовженими фігурами та яскравими кольорами. Фінальний розділ містить останню картину митця L’Adieu й автопортрет, написаний в останній рік його життя.

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