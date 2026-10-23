Батько Меган Маркл відкинув звинувачення сина у зберіганні заборонених матеріалів

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82-річний Томас Маркл заперечив звинувачення сина у зберіганні на домашніх комп’ютерах матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми.

Він заявив, що готовий передати всю техніку на криміналістичну експертизу.

В інтерв’ю Daily Mail чоловік назвав звинувачення брехнею та заявив, що не знає, чому син намагається його дискредитувати. Нині Томас Маркл відновлюється у клініці у Флориді після ампутації ноги.

За словами Маркла, конфлікт міг виникнути через гроші. Він стверджує, що влітку виявив несанкціоноване зняття коштів із банківського рахунку та припинив фінансову підтримку сина.

Батька також підтримала його старша донька Саманта. Вона заявила, що комп’ютери тривалий час залишалися без нагляду, і звинуватила брата у спробі заробити на цій історії. Звинувачення наразі викладені сторонами конфлікту, а Томас Маркл їх заперечує.

Джерело: Daily Mail.

Меган Маркл заявила, що глибоко засмучена звинуваченнями на адресу свого батька Томаса Маркла. Поліція розслідує справу щодо можливого зберігання ним зображень сексуального насильства над дітьми.

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