+6° Київ +8° Варшава +13° Вашингтон
$ 45.4 € 49.96 zł 11.35
$ 45.4 € 49.96 zł 11.35
+6° Київ +8° Варшава +13° Вашингтон
Головне Культура

Бейонсе вперше розповіла про деталі таємного весілля з Jay-Z у 2008 році

UA NEWS 16 Листопада 2026 19:43
Бейонсе вперше розповіла про деталі таємного весілля з Jay-Z у 2008 році
0:00 / 0:00

Американська співачка Бейонсе вперше розкрила подробиці свого закритого весілля з репером Jay-Z, яке відбулося 4 квітня 2008 року в нью-йоркському пентхаусі за участю лише близько 40 гостей. 

«Ми сказали гостям, що влаштовуємо вечірку, і ніхто не знав, що вони прийдуть на наше весілля, крім наших батьків і кількох друзів», — зізналася 45-річна артистка в інтерв'ю для журналу i-D, додавши, що її весільну сукню без бретелей створила мама Тіна Ноулз, у мемуарах якої також згадуються білі штори на вікнах пентхауса та святкове меню із традиційного соул-фуду.

Бейонсе на весіллі з Джей Зі / Фото з відкритих джерел
Весілля Jay-Z Та Бейонсе / Фото з відкритих джерел

Джерело: журнал i-D.

Читайте також:

Американська співачка Бейонсе спровокувала зростання інфляції в Швеції, почавши зі Стокгольма своє світове турне.

Американська співачка Бейонсе зробила розкішний подарунок своєму шанувальнику — вона подарувала йому окуляри за 53 тисячі доларів.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток