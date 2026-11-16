Бейонсе вперше розповіла про деталі таємного весілля з Jay-Z у 2008 році

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Американська співачка Бейонсе вперше розкрила подробиці свого закритого весілля з репером Jay-Z, яке відбулося 4 квітня 2008 року в нью-йоркському пентхаусі за участю лише близько 40 гостей.

«Ми сказали гостям, що влаштовуємо вечірку, і ніхто не знав, що вони прийдуть на наше весілля, крім наших батьків і кількох друзів», — зізналася 45-річна артистка в інтерв'ю для журналу i-D, додавши, що її весільну сукню без бретелей створила мама Тіна Ноулз, у мемуарах якої також згадуються білі штори на вікнах пентхауса та святкове меню із традиційного соул-фуду.

Джерело: журнал i-D.

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