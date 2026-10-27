Бійці бригади Хартія на Харківщині написали Радіодиктант національної єдності

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Військовослужбовці роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» долучилися до Радіодиктанту національної єдності. Диктант писали в лабораторії підрозділу, де налаштовують і ремонтують дрони.

Для військовослужбовиці на позивний Леся це був перший диктант за 25 років. До війська вона долучилася у 2024 році, раніше займалася футболом, а нині готує безпілотники для різних завдань.

Її побратим Прайс у цивільному житті був скульптором, а у війську служить уже три з половиною роки. Він розповів, що після початку повномасштабного вторгнення разом із дружиною, яка також служить, вирішив спілкуватися виключно українською мовою.

Ще один учасник, військовий на позивний Соловей, захищає Україну з перших днів повномасштабної війни. Він відзначив, що такі заходи допомагають відволіктися від служби та відчути єдність із людьми, які одночасно пишуть диктант у різних регіонах України та за кордоном.

Бійці «Хартії» долучаються до Радіодиктанту вже четвертий рік поспіль. Торік його писали військовослужбовці танкового підрозділу.

Джерело: Укрінформ

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