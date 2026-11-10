Блейк Лайвлі продемонструвала повсякденний образ у сорочці чоловіка за $990

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Американська акторка Блейк Лайвлі опублікувала в соцмережах фотографію в повсякденному аутфіті, запозичивши річ із гардероба свого чоловіка Раяна Рейнольдса. Зірка з гумором прокоментувала світлину, закликавши аудиторію обирати партнерів, з якими можна ділити спільний гардероб.

Основною деталлю образу стала блакитна сорочка бренду Thom Browne вартістю $990 (приблизно 45 045 грн), оздоблена вишивкою з зображенням гусака в ставку. Лайвлі доповнила стиль джинсами прямого крою, лоферами, темно-синьою хусткою, золотими прикрасами та вінтажною сумкою Hermès, жартівливо наголосивши, що аксесуар належить особисто їй.

Нещодавно Лайвлі також оригінально привітала Рейнольдса з 50-річчям, опублікувавши відео, на якому актор тримає їхнього собаку в переносці на грудях. «З днем народження, мій няньку», — пожартувала тоді знаменитість.

Джерело: Особиста сторінка Блейк Лайвлі в Instagram.

Раніше акторка Блейк Лайвлі позивалася до режисера Бальдоні через сексуальні домагання. У травні 2026 Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні досягли мирової угоди у судовому спорі, який тривав близько півтора року . Домовленість була укладена за два тижні до початку федерального судового розгляду. Конфлікт між сторонами розвивався як у судовій площині, так і в публічному просторі, привертаючи значну увагу медіа.

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