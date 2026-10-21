Блогер Богдан Беспалов назвав причину розлучення MARUV із чоловіком

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Українська співачка MARUV (справжнє ім’я — Анна Корсун), яка замовчує повномасштабну війну в Україні та продовжує виступати перед російською аудиторією, нібито розлучилася зі своїм чоловіком і піар-менеджером Олександром Корсуном через фінансові проблеми.

За словами блогера, головною причиною розлучення стали гроші та відсутність фінансової підтримки з боку чоловіка співачки. Він стверджує, що Олександр Корсун тривалий час покладався на заробітки та популярність MARUV.

«Причина досить банальна. Її чоловік — у чистому вигляді альфонс — людина, яка не працює, не розвивається. Він виключно сидів на її грошах, на її імені. Тоді було багато можливостей, зв’язків, гастролей. Зараз нічого немає. У Марув зараз дуже скрутне фінансове становище. І коли у сім’ї закінчуються гроші, у будь-якій сім’ї ти розраховуватимеш на свого партнера, що він тебе підстрахує. А він не підстрахував, бо в нього теж немає грошей, бо він не шукав роботу», — розповів Богдан Беспалов.

Блогер також заявив, що Олександр Корсун звик до статусу менеджера популярної артистки, однак після змін у кар’єрі MARUV, на його думку, мав адаптуватися до нових обставин.

«А великої артистки більше не існує. І треба адаптуватися до нових реалій. А як? З чого почати? На чому заробляти? Свою д**у ми не піднімемо з місця, не докладемо зусиль, щоб забезпечити нормальне життя своїй родині. І ось суворий вибір: або змиритися з тим, що з тобою живе чоловік, який у критичний момент не докладатиме зусиль для того, щоб ти заробляла, або розходитися, подавати на розлучення і шукати нове щастя», — заявив Беспалов.

Водночас наведені пояснення є версією Богдана Беспалова. Публічного підтвердження причин розриву від самої Анни Корсун або Олександра Корсуна в наданій інформації немає.

Про причини розриву розповів український блогер Богдан Беспалов.

Українська співачка MARUV, справжнє ім’я якої Анна Корсун, розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Корсуном, який працював піар-менеджером. Раніше артистка виїхала за кордон після початку повномасштабної війни та продовжила виступати перед російською аудиторією.

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