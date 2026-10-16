Блогерка посварилася з донькою Фаріон через фото на могилі мовознавиці

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Блогерка та учасниця шоу «Супермама» Анастасія Арбузова опублікувала світлини з могили Ірини Фаріон, чим обурила її доньку Софію Особу.

Арбузова заявила, що незалежно від поглядів людини вбивство є неприпустимим. В іншому дописі вона з іронією поцікавилася, чому на могилі мовознавиці досі немає пам’ятника.

Софія Особа назвала поведінку блогерки безцеремонною та наголосила, що авторський пам’ятник для її матері потребує тривалого виготовлення. За її словами, він буде таким, на який заслуговує Ірина Фаріон, а могила не має бути об’єктом чужих оцінок чи «інспекцій».

Після критики Арбузова пояснила, що хотіла підтримати Софію Особу, адже сама знає, скільки часу може займати створення пам’ятника. Блогерка припустила, що її неправильно зрозуміли, водночас підтвердивши, що не поділяла політичних поглядів Фаріон.

Правоохоронці наразі не встановили можливих замовників убивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Також слідство не виявило осіб, які могли співпрацювати із засудженим В’ячеславом Зінченком або бути його послідовниками.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа назвала історичним вирок В’ячеславу Зінченку, якого засудили до довічного позбавлення волі за вбивство її матері. Також Софія Особа розповіла, куди планує спрямувати 5 млн грн, які має виплатити засуджений.

Захист В’ячеслава Зінченка, засудженого до довічного позбавлення волі за вбивство мовознавиці Ірини Фаріон, подає апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Львова. Адвокатка Тетяна Мусихіна заявила 1 жовтня про повну фальсифікацію справи та наполягає на невинуватості підзахисного.

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