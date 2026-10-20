Блогерка Роговенко вийшла на зв’язок з ізолятора після затримання у США

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Українська блогерка Владислава Роговенко, яку затримали у Флориді, вперше прокоментувала ситуацію під час відеодзвінка з близькими.

Вона заявила, що конфлікт із партнером Алексом вичерпався за один день, однак через прострочені документи нею зацікавилася міграційна служба США ICE.

За словами Роговенко, під час сварки в ресторані вона була в нетверезому стані, тому персонал закладу викликав поліцію.

Після затримання її передали міграційним правоохоронцям, оскільки термін дії її документів закінчився близько року тому.

Блогерка запевнила підписників, що почувається нормально, підтримує зв’язок із близькими та сподівається незабаром вийти на волю. Вона також повідомила, що її діти перебувають із мамою.

Джерело: соцмережі

Українську блогерку Владиславу Колесниченко, відому як Влада Роговенко, затримали у США 12 жовтня 2026 року. За даними реєстру округу Бровард у штаті Флорида, їй інкримінують домашнє насильство, а також її утримують під вартою на підставі окремого федерального ордера.

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