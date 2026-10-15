Гурт Blondie анонсував новий альбом High Noon, реліз якого заплановано на 26 лютого. Це буде перший за дев’ять років альбом колективу з новою музикою. Перший сингл із платівки — Spectral Eyes — уже вийшов, повідомляє Rolling Stone.

Останній запис Клема Берка

High Noon став останнім записом співзасновника Blondie, барабанщика Клема Берка. Музикант помер у квітні 2025 року у віці 70 років. Rolling Stone зазначає, що Берк був ключовою фігурою в хітах Blondie та енергійних концертних виступах гурту.

Вокалістка Деббі Гаррі назвала нову роботу класичним альбомом Blondie, який поєднує впливи та різні епохи колективу в новому звучанні. За її словами, музика платівки пов’язана із сучасністю та тим, ким учасники гурту є нині.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Співавтори та композиції

Гурт описав High Noon як поєднання різних звучань, ідей та співавторів, у якому рок-н-рол і панк сусідять із танцювальною музикою та латиноамериканськими ритмами. До роботи над платівкою долучилися Джонні Марр, Глен Метлок, Зак Кондон із Beirut, Джесс Вулф і Голлі Лессіг із Lucius та інші музиканти. Марр написав Spectral Eyes і також виконав гітарну партію в композиції.

Сесії для альбому Blondie розпочали 2022 року, а запис відбувався в Нью-Йорку з продюсером Джоном Конглтоном, який раніше працював із гуртом над альбомом Pollinator 2017 року. Згодом до додаткового продюсування та зведення долучився Девід Ренч.

До High Noon увійшли 13 треків, зокрема Heartbreak Kid, написана гітаристом Крісом Стейном, Sleepwalking авторства Глена Метлока та Man Who Had No Face, створена Стейном і Гаррі. Також Blondie повернулися до композиції Little Metal Drummer, яку співзасновник гурту, клавішник Джиммі Дестрі, спершу записав для сольного дебютного альбому Heart On A Wall. У версії 1981 року брали участь Гаррі та Берк.

Читай нас у