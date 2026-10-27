Богдан Бенюк закликав повністю заборонити російську мову в Україні

Народний артист України Богдан Бенюк виступив за повну заборону російської мови в Україні. Він вважає, що для посилення українізації потрібні жорсткіші правила, контроль за їх дотриманням і штрафи за порушення.

Богдан Бенюк вважає, що Україна має рішучіше діяти у питанні захисту державної мови. На його думку, одним із перших кроків має стати повна заборона російської мови для вживання в Україні.

Актор заявив, що влада не повинна боятися критики з боку інших держав і міжнародних медіа. Він припускає, що таке рішення можуть сприйняти як обмеження мовних прав. Однак, на його думку, це не має зупиняти Україну. «Треба рішучі кроки. У першу чергу — повна заборона російської мови для вживання в Україні. [...] Уся світова преса говоритиме, що ми «ущемляємо права». Але іншого виходу немає», — заявив Бенюк.

Він також порівняв мовну політику України з підходами інших європейських країн. Зокрема, згадав Францію та Німеччину, де, за його словами, від людей очікують знання державної мови. Бенюк вважає, що вимоги до знання української мають стосуватися не лише громадян України, а й іноземців, які тут працюють. Як приклад він навів іноземного футбольного тренера, який співає український гімн, але, на думку актора, цього недостатньо для інтеграції в українське суспільство.

Актор пропонує створити мовну поліцію

Окремо Бенюк висловився за створення в Україні так званої мовної поліції. Він вважає, що дотримання мовних правил потрібно контролювати, зокрема в державних установах, школах і театрах. На думку актора, відповідальність за українськомовне середовище мають нести керівники закладів. Він також пропонує запровадити жорсткі штрафи за порушення, особливо для людей, які обіймають державні посади.

«Будь-який державний заклад має нести відповідальність за українське середовище там. І принциповість має бути. Треба люди, які спостерігатимуть за мовним питанням. Навіть під час війни», — сказав Бенюк. Він переконаний, що мовне питання не можна відкладати до завершення війни. За його словами, російська й далі звучить у повсякденному спілкуванні, зокрема серед школярів і працівників культурних установ.

Водночас ідея повної заборони російської мови та створення мовної поліції є позицією самого Бенюка. Це не означає, що такі пропозиції вже стали державною політикою або закріплені в законодавстві.

Бенюк заявив, що російська мова досі звучить у театрах

Актор також розповів про мовну ситуацію в українських театрах. За його словами, навіть після вистав працівники та артисти нерідко продовжують спілкуватися російською. Бенюк зазначив, що працював у різних театрах і бачив, як змінювалося ставлення до української мови. Він згадав період, коли після навчання прийшов до Театру юного глядача в Києві. Тоді вистави часто ставили російською, оскільки вважалося, що столична публіка нібито не розуміє української.

Пізніше актор працював у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, а з листопада 2022 року обіймає посаду художнього керівника Театру на Подолі. За словами Бенюка, навіть у театральному середовищі, де українська звучить зі сцени, за лаштунками вона не завжди залишається основною мовою спілкування. Він вважає, що керівники культурних установ мають активніше формувати українськомовне середовище.

Актор також згадав про перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, тоді використання російської мови в Україні помітно скоротилося, однак згодом вона знову почала повертатися в повсякденне життя. Бенюк називає це продовженням русифікації та вважає, що державі потрібно системніше працювати над зміцненням позицій української мови.

Актор порушив питання української мови у школах

Ще однією проблемою Бенюк назвав використання російської мови серед учнів. Він вважає, що мовне середовище в школах залежить не лише від учителів, а й від позиції батьків. За його словами, частина дітей продовжує спілкуватися російською навіть у навчальних закладах, де викладання відбувається українською. Актор переконаний, що влада має приділяти цьому більше уваги.

Він також виступає за суворіший контроль за дотриманням мовних вимог у державних установах. На його думку, без чітких правил і відповідальності керівників зміни відбуватимуться надто повільно. Водночас чинне українське законодавство розрізняє використання державної мови в офіційній та публічній сферах і приватне спілкування. Тому пропозиція Бенюка про повну заборону російської мови є значно ширшою за вимоги, які діють нині.

Бенюк пояснив свою позицію захистом української культури

В інтерв’ю актор також згадав про історію русифікації України. За його словами, у радянські часи російську мову активно просували через освіту, культуру та державні установи. Українська ж нерідко опинялася в нерівному становищі. Бенюк вважає, що наслідки цієї політики відчутні й сьогодні. Саме тому він виступає за рішучіші кроки з підтримки української мови та формування відповідного середовища в культурі й повсякденному житті.

Окремо артист згадав про розвиток українського кіно після 2014 року. До цього, за його словами, українські актори часто працювали в російських проєктах через брак роботи у вітчизняній кіноіндустрії. Після початку російської агресії ставлення до такої співпраці поступово змінювалося. Бенюк наголосив, що українська культура після повномасштабного вторгнення отримала новий поштовх до розвитку. Водночас він побоюється, що без належної підтримки цей процес може сповільнитися.

На думку актора, захист української мови має залишатися одним із пріоритетів держави. Він закликає владу не обмежуватися заявами, а запроваджувати конкретні правила та механізми їх виконання. Повна заборона російської мови, мовна поліція та жорсткі штрафи — це пропозиції, які Бенюк озвучив у розмові з «Главкомом». Чи можуть вони стати предметом законодавчих змін, наразі не повідомлялося. В інтерв’ю «Главкому» актор назвав перші кроки, які допоможуть позбутися мови ворога за кадром та у побуті українців.

Російська пропаганда поширює черговий фейк про нібито постановочні зйомки наслідків атак по Україні. Для цього в мережі опублікували три світлини чоловіка з маленьким собакою, які начебто зроблені після обстрілів у Дніпрі, Києві та Рівному. Однак два зображення виявилися згенерованими за допомогою штучного інтелекту.

Читай нас у