Бойкот «Гаррі Поттера»: як заяви Джоан Роулінг можуть вплинути на новий серіал HBO

0:00 / 0:00

Авторка «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг знову опинилася в центрі дискусії про права трансгендерних людей. 21 жовтня 2026 року письменниця опублікувала нове есе, у якому підтвердила, що не змінила своїх поглядів на гендерну ідентичність, розкритикувала трансгендерний активізм і пообіцяла продовжувати фінансувати юридичні ініціативи із захисту прав жінок. На початку листопада вона також вступила в публічну суперечку з британською ЛГБТ-організацією Stonewall.

Нова хвиля дискусій збіглася з підготовкою HBO до прем'єри серіалу «Гаррі Поттер і філософський камінь», запланованої на Різдво 2026 року. Роулінг бере участь у проєкті як виконавча продюсерка, тому її висловлювання впливають не лише на особисту репутацію, а й на сприйняття майбутньої екранізації. Частина шанувальників закликає бойкотувати серіал, а деякі актори відкрито заявляють, що не поділяють поглядів письменниці.

UA.News розбирається, що саме заявила Роулінг, як на суперечку реагують актори та чи здатний черговий скандал завадити одному з найочікуваніших телевізійних проєктів року.

Що Джоан Роулінг сказала про трансгендерних людей у жовтні 2026 року

21 жовтня на офіційному сайті письменниці з'явилося есе «Оновлення мого есе від червня 2020 року». У ньому Роулінг повернулася до суперечки, яка супроводжує її вже понад шість років.

Письменниця заявила, що її позиція залишилася незмінною, однак за цей час змінилися політичні, суспільні та юридичні обставини. Якщо раніше вона переважно коментувала питання гендерної ідентичності в соцмережах, то тепер бере участь у фінансуванні відповідних юридичних справ та підтримці жіночих організацій.

Головна теза есе полягає в тому, що визнання гендерної ідентичності не повинно, на думку Роулінг, скасовувати розмежування за біологічною статтю в окремих сферах суспільного життя. Зокрема, вона виступає за збереження окремих жіночих роздягалень, туалетів, спортивних категорій і спеціалізованих центрів допомоги постраждалим від сексуального насильства.

Водночас письменниця наголосила, що трансгендерні люди повинні мати захист від дискримінації у працевлаштуванні, житлових питаннях та інших сферах. Вона також заперечила, що вважає всіх трансгендерних жінок небезпечними.

Однак саме її аргументація залишається предметом гострої критики. Правозахисники вважають, що подібні висловлювання можуть посилювати суспільну ізоляцію трансгендерних людей. Прихильники Роулінг, навпаки, розглядають її заяви як захист прав жінок і свободи висловлювань.

Сама письменниця назвала сучасний трансгендерний активізм елітарним рухом, який, за її оцінкою, отримав надмірний вплив на політику, державні установи та корпорації.

Чому Роулінг знову посварилася з ЛГБТ-організацією Stonewall

На початку листопада дискусія продовжилася після заяв британської благодійної організації Stonewall, яка займається захистом прав ЛГБТ-людей.

Її генеральний директор Саймон Блейк закликав до менш конфронтаційного обговорення питань трансгендерності. Він наголосив на необхідності створювати умови, за яких люди можуть ставити запитання та висловлювати занепокоєння без ворожості.

Блейк також визнав чинне юридичне становище у Великій Британії після рішення Верховного суду від 16 квітня 2025 року. Суд постановив, що поняття «жінка», «чоловік» і «стать» у британському законі про рівність 2010 року стосуються біологічної статі. Водночас рішення не скасувало передбачений законом захист трансгендерних людей від дискримінації.

Роулінг розкритикувала зміну риторики Stonewall. Вона звинуватила організацію в багаторічному придушенні відкритої дискусії та назвала її попередні підходи тоталітарними. На думку письменниці, заклики до діалогу не скасовують наслідків минулої діяльності організації.

Водночас нова позиція керівництва Stonewall викликала невдоволення й серед частини трансгендерних активістів, які вважають її надто поступливою.

Як актори «Гаррі Поттера» відреагували на позицію письменниці

Конфлікт Роулінг із частиною ЛГБТ-спільноти триває з 2019–2020 років. У червні 2020 року письменниця опублікувала велике есе, у якому пояснила власні погляди на стать, гендерну ідентичність та права жінок. Її висловлювання спричинили негативну реакцію серед акторів оригінальної кінофраншизи.

Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера, 8 червня 2020 року публічно підтримав трансгендерну спільноту у заяві для правозахисної організації The Trevor Project. Він наголосив, що трансгендерні жінки є жінками, а заперечення їхньої ідентичності принижує їхню гідність.

До критики поглядів письменниці також долучилися Емма Вотсон і Руперт Ґрінт, які виконали ролі Герміони Ґрейнджер та Рона Візлі.

Таким чином, між авторкою книжок і головними зірками франшизи виникло публічне розходження. Тепер подібна ситуація виникла навколо нового серіалу HBO.

Джон Літгоу, який зіграє Альбуса Дамблдора, у лютому 2026 року під час Роттердамського кінофестивалю назвав позицію Роулінг щодо трансгендерних людей незрозумілою і парадоксальною. Актор пояснив, що її книжки асоціюються в нього з прийняттям інших людей і протистоянням нетерпимості.

Водночас Літгоу вирішив залишитися в проєкті, попри критику його участі. Подібну позицію висловив Нік Фрост, який отримав роль Рубеуса Геґріда. Він зазначив, що письменниця має право на власну думку, однак його погляди з її позицією не збігаються.

Інший учасник серіалу, Паапа Ессьєду, який зіграє Северуса Снейпа, підписав відкритого листа на підтримку прав трансгендерних людей.

Попри незгоду з актором, Роулінг заявила у травні 2025 року, що не має повноважень звільняти його із серіалу і не зробила б цього навіть за наявності такої можливості.

Хто підтримав Джоан Роулінг: Волдеморт, Белатриса та інші знаменитості

Одним із найвідоміших захисників Роулінг став Рейф Файнс, який зіграв лорда Волдеморта. У жовтні 2022 року актор в інтерв'ю The New York Times засудив образи на адресу письменниці та назвав їх огидними. Файнс заявив, що розуміє причини суспільної суперечки, однак не вважає позицію Роулінг екстремістською. За його словами, письменниця порушує питання, які стосуються самоідентифікації жінок і їхніх прав.

На захист авторки також виступила Гелена Бонем Картер, яка зіграла Белатрису Лестранж. У листопаді 2022 року акторка заявила в інтерв'ю The Sunday Times, що Роулінг зазнала надмірного громадського тиску через власні переконання.

Бонем Картер наголосила, що люди мають право не погоджуватися між собою, а життєвий досвід письменниці, зокрема пережите насильство, потрібно враховувати під час оцінювання її позиції. Акторка також розкритикувала тенденцію публічно засуджувати знаменитостей за суперечливі висловлювання.

Ще одним прихильником Роулінг став Джим Бродбент, який виконав роль професора Горація Слизорога. У квітні 2023 року актор заявив, що готовий підтримати письменницю, якщо виникне така потреба.

Серед інших акторів, які захищали письменницю, був Роббі Колтрейн, виконавець ролі Геґріда в оригінальних фільмах. Ще до своєї смерті у 2022 році він виступав проти цькування Роулінг та критикував нетерпимість до чужих поглядів.

Підтримку письменниці висловлювали й люди за межами кіноіндустрії. Зокрема, колишня британська плавчиня Шеррон Девіс неодноразово підтримувала її позицію щодо збереження окремих жіночих спортивних категорій. Подібні погляди висловлювали письменниця та феміністична активістка Джулі Біндел, а також філософиня Кетлін Сток.

Окрему роль у цій історії відіграла британська дослідниця Мая Форстатер, яку Роулінг публічно підтримала ще у 2019 році після трудового конфлікту через її переконання щодо біологічної статі. Згодом Форстатер стала однією з відомих представниць руху за права, засновані на біологічній статі. У 2023 році вона публічно подякувала Роулінг за підтримку відповідних ініціатив.

Таким чином, скандал навколо Роулінг розділив не лише шанувальників «Гаррі Поттера», а й людей, які безпосередньо брали участь у створенні кінофраншизи. І хоча її критики залишаються помітними в публічній дискусії, письменниця має й відомих прихильників, які готові захищати її від громадського тиску.

Коли вийде новий «Гаррі Поттер» і що відомо про серіал HBO

Попри суперечки, HBO продовжує підготовку до запуску серіалу. Перший сезон отримав назву «Гаррі Поттер і філософський камінь» та складатиметься з восьми епізодів.

Прем'єра відбудеться на Різдво 2026 року. Серіал виходитиме на HBO та стримінговій платформі HBO Max у країнах, де вона доступна. Знімання розпочалися 14 липня 2025 року на студії Warner Bros. Leavesden у Великій Британії. На відміну від кінофраншизи, нова адаптація має докладніше розкрити події семи романів Роулінг.

Головні ролі отримали Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон та Аластер Стаут. Вони зіграють Гаррі Поттера, Герміону Ґрейнджер і Рона Візлі відповідно. До акторського складу також увійшли Джон Літгоу, Джанет Мактір, Паапа Ессьєду та Нік Фрост.

Шоуранеркою проєкту стала Франческа Гардінер, яка працювала над «Спадкоємцями», а режисером кількох епізодів — Марк Майлод, відомий роботою над «Грою престолів».

Роулінг зазначена серед виконавчих продюсерів. Її участь важлива для HBO, адже серіал позиціонують як екранізацію, максимально близьку до оригінальних книжок.

Компанія розраховує повернути до світу Гоґвортсу шанувальників фільмів і залучити нове покоління глядачів. Однак саме безпосередній зв'язок письменниці з виробництвом створює репутаційні ризики.

Чи можуть шанувальники бойкотувати прем'єру «Гаррі Поттера»

Заклики до бойкоту нового серіалу з'явилися ще після анонсу екранізації. Частина користувачів соцмереж заявляє, що не планує дивитися проєкт через участь Роулінг.

Основний аргумент прихильників бойкоту полягає в тому, що перегляд серіалу та купівля інших продуктів франшизи можуть приносити письменниці додаткові доходи. Вони звертають увагу на те, що частину власних коштів вона спрямовує на юридичні ініціативи, пов'язані з її поглядами.

Противники бойкоту наголошують, що над серіалом працюють сотні людей, які не обов'язково поділяють переконання авторки. Крім того, для багатьох глядачів «Гаррі Поттер» давно існує окремо від особистості Роулінг.

Для HBO це означає, що частина аудиторії оцінюватиме проєкт не лише за сценарієм, акторською грою та візуальними ефектами.

Водночас масштаб можливого бойкоту визначити складно. Активність у соцмережах не завжди відповідає реальній поведінці глядачів, а кількість критичних дописів не дозволяє достовірно прогнозувати рейтинги.

Показовим прикладом стала історія Hogwarts Legacy, яка зіткнулася з аналогічною критикою, але досягла значного комерційного успіху.

Чому бойкот Hogwarts Legacy не завадив грі заробити мільйони

У лютому 2023 року вийшла Hogwarts Legacy — масштабна рольова гра у всесвіті «Гаррі Поттера». Її реліз супроводжувався дискусіями про те, чи етично купувати продукт, пов'язаний із Роулінг.

Активісти закликали бойкотувати гру, а деякі користувачі критикували стримерів і блогерів, які демонстрували проходження. При цьому розробники наголошували, що письменниця безпосередньо не брала участі у створенні гри.

Попри суперечки, Hogwarts Legacy стала одним із найбільших комерційних успіхів 2023 року. За офіційними даними Warner Bros. Games, за перші два тижні після релізу гра розійшлася накладом понад 12 млн копій та принесла близько $850 млн виторгу. Крім того, гра встановила рекорд Twitch серед одиночних ігор за кількістю одночасних глядачів — 1,28 млн.

Однак безпосередньо переносити досвід гри на серіал було б неправильно. Hogwarts Legacy пропонувала гравцям можливість самостійно досліджувати чарівний світ, тоді як новий серіал повторно екранізує історію, яка вже отримала надзвичайно популярну кіноверсію.

Як скандал може вплинути на рейтинги та просування серіалу

Найбільшим ризиком для HBO можуть стати не безпосередні фінансові втрати від бойкоту, а зміщення уваги від самого серіалу до поглядів його авторки.

Зазвичай перед прем'єрою великого телевізійного проєкту рекламна кампанія зосереджується на акторах, сюжеті та особливостях виробництва. Однак у випадку «Гаррі Поттера» частина інтерв'ю неминуче стосується ставлення акторів до Роулінг.

Нові жовтневі та листопадові заяви письменниці створюють додаткові приводи для таких запитань. Це може ускладнити просування серіалу, оскільки акторам та представникам HBO доведеться пояснювати власну позицію щодо суспільної суперечки.

При цьому керівництво HBO вже раніше намагалося розмежувати погляди письменниці та зміст екранізації. У травні 2025 року керівник HBO Кейсі Блойс наголосив, що політичні переконання Роулінг є її особистою позицією і не визначатимуть зміст нового серіалу.

Крім того, нові висловлювання Роулінг можуть активізувати заклики до бойкоту напередодні прем'єри.

Водночас підвищена увага здатна працювати й у протилежному напрямку. Масштабне обговорення може зацікавити людей, які раніше не планували дивитися нову екранізацію.

Читай нас у